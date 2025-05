Fifa anuncia sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil

A Fifa anunciou, no fim da tarde desta terça-feira (7), as cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, acompanhado por autoridades e personalidades dos estados contemplados.

Esta será a primeira edição do torneio disputada na América do Sul. As cidades-sede refletem a diversidade geográfica e cultural do país: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

- Do samba ao frevo, das praias deslumbrantes às cidades cosmopolitas; o mundo experimentará a energia, a cor e o calor humano que só o Brasil pode oferecer - disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

- Seguiremos trabalhando em estreita colaboração com as cidades-sede na emocionante jornada que temos pela frente, criando momentos inesquecíveis em cada um dos estádios de vocês em 2027, e garantindo que esse torneio tenha um grande e amplo impacto positivo. Somos profundamente gratos a todas as 12 cidades que participaram de um minucioso e competitivo processo de seleção para sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. Belém, Cuiabá, Manaus e Natal, nós agradecemos muito, muito mesmo a vocês por seus esforços extraordinários. Sua paixão não passou despercebida, e estamos comprometidos em manter contato e encontrar maneiras significativas de vocês também fazerem parte deste evento histórico - completou o presidente.

Processo de escolhas do estádio

O processo de seleção das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027 teve início em agosto de 2024. Segundo a entidade, a escolha seguiu critérios técnicos e estruturados, semelhantes aos adotados na definição do país-sede. Equipes operacionais da FIFA visitaram as 12 cidades candidatas para avaliar infraestrutura e instalações, com base nos requisitos exigidos para a realização do torneio.

Após as visitas, a equipe técnica classificou as cidades com base em critérios previamente estabelecidos. Em acordo com o governo federal e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), definiu-se o limite de oito cidades-sede. A seleção final teve como foco a viabilidade técnica, as condições logísticas para receber as 32 seleções participantes e o potencial de fortalecimento do futebol feminino no país.

As cidades escolhidas iniciarão nos próximos dias o planejamento operacional com representantes da FIFA. Entre os próximos passos estão a divulgação da tabela de jogos e o lançamento oficial da identidade visual do torneio — etapas consideradas estratégicas para a organização do evento e o engajamento das cidades envolvidas.

