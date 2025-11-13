Em 2026, ano em que completam 10 anos do último jogo no Maracanã, o estádio pode voltar a receber a Seleção Feminina. Nesta quinta-feira (13), após a convocação, Cris Gambaré, Coordenadora de Seleções Femininas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), deu indícios de que o Brasil pode voltar ao Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

A última vez que a Seleção jogou no Maraca foi nas Olimpíadas do Rio, em 2016. Na ocasião, enfrentou a Suécia pelas semifinais e, após o empate sem gols, perdeu nos pênaltis. Desde então, muito mudou na modalidade, que evoluiu e segue evoluindo exponencialmente.

➡️ Arthur reforça olhar amplo para o Brasil e revela: 'Muito perto de ser convocada'

— Vocês vão estar surpresos. Teremos jogos o ano que vem aqui no Brasil, e realmente para atender todos os lugares e onde a gente não consiga chegar, e também onde é o mais esperado e o mais sonhado. Então, surpresa para o ano de 2026. Vocês logo terão aí algumas informações — disse a coordenadora, em tom misterioso.

continua após a publicidade

Em diversas oportunidades, Cris Gambaré e Arthur Elias falaram sobre a importância e os planos de trazer os jogos para o Brasil, especialmente visando a mobilização da torcida para 2027, quando a Copa do Mundo será realizada em solo brasileiro. Em 2025, a Seleção jogou duas vezes em São Paulo, contra o Japão, e uma no Espírito Santo, contra a Colômbia.

— Quanto aos amistosos aqui no Brasil, isso daí é uma fala nossa. Eu vim de um clube, que sempre fiz com que acontecessem grandes jogos, grandes espetáculos dentro de estádios. Isso é uma projeção nossa, desde que cheguei, junto com a comissão da Seleção principal. Então, tem sim, ano que vem vocês terão várias surpresas pelo ano. Mas essa é a pretensão, de fazer mais amistosos. Um amistoso fora, um amistoso dentro do Brasil. E assim vai, porque às vezes é uma condição. Não é porque o Brasil não tenha condições. Nós temos, sim, grandes estádios, lugares importante em regiões que também não estão sendo beneficiadas pela Copa com indicações de estádio. Mas que a gente leve, sim, esse melhor momento de nossa Seleção. Então, ano que vem vocês terão surpresas. Esse é o último ano realmente fora, nós vamos jogar na Europa. Mas o ano que vem terão surpresas e contarão com jogos aqui dentro do Brasil, sim.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Maracanã antes de jogo do Brasileirão (Foto: Divulgação)

Convocação da Seleção Brasileira Feminina

O anúncio foi feito na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), na tarde desta quinta-feira (13). Arthur Elias esteve ao lado de Cris Gambaré, coordenadora de seleções femininas, e Camilla Orlando, técnica da seleção sub-20, que também foi convocada.

O Brasil encerra o ano com dois amistosos na Europa, contra Noruega e Portugal. O primeiro será no dia 28 de novembro, na Espanha, enquanto o segundo será em 2 de dezembro, contra as anfitriãs portuguesas.