Após o vice-campeonato do Paulistão Feminino para o Palmeiras, o técnico Lucas Piccinato comentou sobre o momento do Corinthians, falou abertamente sobre sua permanência no clube e destacou que as decisões para a próxima temporada ainda estão em discussão nos bastidores.

Questionado sobre o futuro no comando da equipe, Piccinato afirmou que seguirá trabalhando enquanto tiver respaldo da diretoria.

— Enquanto o Corinthians entender que eu sou a pessoa para estar à frente, eu vou trabalhar dando o meu melhor e entregando aquilo que eu posso. Sabendo que preciso evoluir, que preciso melhorar, mas vou tentar sempre dar o meu melhor aqui dentro — disse, em entrevista coletiva.

O treinador confirmou que existem conversas em andamento para renovação de contrato, mas ponderou sobre a natureza do futebol e evitou cravar a permanência.

— A gente, sim, tem conversas para renovação, mas futebol é tudo muito momentâneo. Pode ser que as coisas mudem em algum momento — explicou. Ainda assim, deixou clara a vontade de seguir no clube. — Quero ficar, vou trabalhar para ficar. Acho que o clube gostaria que eu ficasse — completou.

Piccinato fala sobre renovações no Corinthians

Piccinato também evitou relacionar diretamente o resultado da final com uma eventual decisão da diretoria. Segundo ele, avaliar se o vice do Paulistão terá peso na definição sobre sua continuidade não é uma questão que passa por suas mãos.

— Entender se essa final vai ter um peso ou não na decisão de permanência, mas essa é uma pergunta que não é para mim — afirmou ele.

Além do futuro da comissão técnica, o treinador comentou sobre o planejamento do elenco. Piccinato confirmou que o clube já iniciou conversas com atletas em fim de contrato e discute possíveis reforços para a próxima temporada.

— São questões sobre as quais a gente ainda está conversando, sobre renovações e novas contratações. A gente conversou, sim, com a Zanotti, conversou, sim, com todas as jogadoras que terminavam o contrato. As definições devem acontecer o mais rápido possível — finalizou.