Semifinais da Copinha Feminina: onde assistir e como chegam os times
Santos, Grêmio, Internacional e Flamengo são os finalistas
As semifinais da Copinha Feminina 2025 estão definidas e reúnem quatro equipes que chegaram à fase decisiva com campanhas consistentes desde a fase de grupos. Santos, Grêmio, Internacional e Flamengo entram em campo nesta terça-feira (16) em busca de uma vaga na final do torneio.
Santos e Grêmio abrem os duelos decisivos, às 16h, no Recreativo e Educativo do Trabalhador (CERET), e Internacional x Flamengo se enfrentam às 18h30, no Estádio Canindé, definindo os finalistas do torneio. Confira onde assistir:
- 16h - Santos x Grêmio - Onde assistir: Sportv, Cazé TV, Rede Vida, TV Gazeta, Record News e Youtube do Paulistão
- 18h30 - Internacional x Flamengo - Onde assistir: Sportv, Cazé TV e Youtube do Paulistão
Como chegam os semifinalistas da Copinha Feminina
Santos
O Santos chega à semifinal após liderar o Grupo E com sete pontos, em campanha invicta. As Meninas da Vila aplicaram goleadas sobre Sport (6 a 1) e Vila Nova (6 a 0) e empataram sem gols com o Fluminense na última rodada. Nas quartas de final, o Santos confirmou o favoritismo e venceu o próprio Fluminense por 4 a 0, garantindo a classificação com autoridade.
Grêmio
O Grêmio avançou como líder do Grupo D, somando sete pontos em três jogos. A equipe gaúcha venceu Botafogo (2 a 0) e UDA-AL (2 a 0), além de empatar com o Palmeiras em 1 a 1. No mata-mata, o Tricolor enfrentou o São Paulo e garantiu vaga na semifinal ao vencer por 1 a 0 em jogo equilibrado.
Internacional
O Internacional também terminou a fase de grupos na primeira colocação, liderando o Grupo B com sete pontos. As Gurias Coloradas venceram Centro Olímpico (4 a 0) e Minas Brasília (8 a 0), além de empatar por 2 a 2 com a Ferroviária. Nas quartas de final, o Inter manteve o bom desempenho e superou o Corinthians por 4 a 1, assegurando presença entre as quatro melhores equipes do torneio.
Flamengo
Já o Flamengo avançou como líder do Grupo A, com sete pontos conquistados. O Rubro-Negro goleou Aliança-GO (11 a 0) e Criciúma (7 a 1), além de empatar com o Corinthians por 2 a 2. Nas quartas de final, o time carioca teve pela frente a Ferroviária e ficou no empate por 1 a 1 no tempo normal, avançando nos pênaltis por 4 a 3.
