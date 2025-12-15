O mercado do futebol feminino ganhou um novo capítulo envolvendo Bia Zaneratto. De acordo com a jornalista Laura Luzzi, da Cazé TV, o Barcelona entrou na disputa com o Palmeiras pela contratação da atacante, que atualmente defende o Kansas City, dos Estados Unidos.

A movimentação reacende a possibilidade de um retorno de Bia ao clube alviverde. Aos 31 anos, a atacante vive bom momento na Seleção Brasileira e tem uma passagem marcante pelo Palmeiras, onde atuou entre 2020 e 2023. No período, conquistou títulos importantes, como o Paulistão Feminino e a Libertadores Feminina.

Apesar das especulações, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tratou de esfriar o cenário e afirmou que não há acordo definido.

— Não tem nada acertado, existem conversas sim, mas não existe nada, absolutamente nada concreto — disse a dirigente.

Internamente, o nome de Bia Zaneratto é visto com admiração. A técnica Rosana Augusto elogiou a atacante, mas reforçou que não participa diretamente das negociações.

— Em relação à Bia Zaneratto, qualquer equipe quer ter a Bia Zaneratto. Mas isso não é comigo. Agora, o meu interesse, óbvio, como de qualquer outro treinador. Mas, a respeito disso, eu realmente não sei nada — declarou, também à Cazé TV, durante a final do Paulistão Feminino no último domingo (14).

Identificada com o Palmeiras e apelidada carinhosamente como Imperatriz, Zaneratto assistiu à final da Copa do Brasil, em Araraquara, no fim de novembro. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 4 a 2 e ficou com a taça de forma inédita.

Enquanto Palmeiras e Barcelona aparecem como interessados, o futuro de Bia Zaneratto segue indefinido. O que é certo é que a atacante voltou ao centro do mercado e deve ser um dos nomes mais disputados da próxima janela.

