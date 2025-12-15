Vasco inicia reformulação e confirma saídas de quatro atletas

O Vasco iniciou o processo de reformulação do elenco feminino para a próxima temporada. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (15), o Departamento de Futebol Feminino do clube confirmou as saídas de quatro atletas como parte do planejamento esportivo.

Deixam a equipe a zagueira Carol Pereira, a meio-campista Deise e as atacantes Larisse e Maikely. As movimentações fazem parte da reestruturação que vem sendo conduzida internamente, com foco na montagem do grupo que disputará as competições do próximo ano. A equipe está sem treinador (a) desde novembro, quando Verônica Coutinho foi desligada, e trabalha para anunciar um novo nome.

Em nota oficial, o Vasco agradeceu às jogadoras pelo profissionalismo, comprometimento e contribuição ao longo do período em que defenderam o clube. Confira nota:

O Departamento de Futebol Feminino do Vasco da Gama comunica que, como parte do planejamento esportivo para a próxima temporada, está sendo realizado o processo de reformulação na equipe feminina. O clube informa as saídas da zagueira Carol Pereira, da meio-campista Deise e das atacantes Larisse e Maikely. O Vasco da Gama registra seu agradecimento às atletas pelo comprometimento e pela contribuição em função à instituição, desejando sucesso em suas carreiras.

Vasco tenta retorno à elite na próxima temporada

Na temporada de 2025, o Vasco não conseguiu alcançar o acesso à elite do futebol feminino nacional e seguirá disputando a Série A2 do Brasileirão Feminino em 2026. Além da segunda divisão nacional, o calendário da próxima temporada também contará com a disputa da Copa do Brasil Feminina e do Campeonato Carioca.

