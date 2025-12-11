As pioneiras da Seleção Brasileira feminina querem viver um momento histórico na Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil. O pedido, liderado por Marisa, primeira capitã da equipe nacional, é simbólico e cheio de significado: entrar em campo ao lado da nova geração na cerimônia de abertura do Mundial.

continua após a publicidade

— A nossa ideia, que sempre comentamos quando estamos juntas, é que na Copa de 2027 nós entrarmos em campo junto com as meninas mais jovens, para quem deixemos esse legado tão importante. Seria a realização de um sonho — afirmou Marisa, em mensagem direcionada à Fifa. — Sabemos que o aval final é da entidade, por isso fica aqui o nosso pedido.

O futebol feminino foi proibido no Brasil entre 1941 e 1983, e a modalidade ainda é alvo de preconceito e estereótipos, apesar do crescimento observado nos últimos anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jill Ellis ressalta iniciativas da Fifa para honrar legados

A reportagem do Lance! esteve em Brasília para entrevista exclusiva com Jill Ellis, e levou um vídeo com o pedido das ex-atletas à dirigente. A proposta emocionou a diretora de Futebol da Fifa, Jill Ellis, que se disse impactada pela trajetória das jogadoras das décadas de 1980 e 1990.

— Vi o documentário e achei inspirador. Lembro da Copa de 1991, das jogadoras que abriram caminho. Honrar o passado é fundamental. Se tivermos a oportunidade de celebrá-las, vamos encontrar uma forma especial de fazer isso — destacou Ellis.

continua após a publicidade

A dirigente explicou que a Fifa possui programas dedicados a ex-jogadoras e que a entidade está discutindo como integrar esse legado na narrativa oficial do Mundial. Entre as possibilidades está incluir uma representante das pioneiras no comitê de organização da Copa.

— Seria uma maneira importante de garantir que a voz delas seja ouvida. Mas, acima de tudo, honrar essas mulheres é também construir o futuro. O esporte mudou minha vida, e queremos criar oportunidades para que meninas no Brasil tenham jornadas de desenvolvimento e força. Esse é o espírito do legado — afirmou.

➡️ A Copa do Mundo que pode mudar tudo: Jill Ellis explica por que 2027 será histórico

Jill Ellis durante entrevista ao Lance!, na Arena BRB - Mané Garrincha, em Brasília. (Foto: Leandro Guerra/Lance!)

Ellis ressaltou que a Fifa vem investindo em academias, treinadores e programas de desenvolvimento ao redor do mundo, sempre com o lema de "dar chance a todo talento". Para ela, elevar o futebol feminino no Brasil passa por reconhecer a história e ao mesmo tempo projetar novas gerações.

— Quando assisti ao vídeo e vi a emoção daquelas jogadoras, ficou claro: estamos construindo sobre os ombros delas. E queremos elevar ainda mais o futebol feminino no país. Esse é o caminho — concluiu.