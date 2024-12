Fifa confirma datas da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil

A Fifa confirmou nesta terça-feira (10) as datas da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. A competição será realizada no meio do ano, entre 24 de junho e 25 de julho. Ao todo, 32 seleções irão participar da competição.

continua após a publicidade

➡️Mundial de Clubes 2025: Fifa define os grupos

— A Copa do Mundo Feminina já está tomando forma e mal podemos esperar pela partida de abertura na quinta-feira, 24 de junho de 2027, por todas as partidas que levarão à final no domingo, 25 de julho de 2027 — declarou Gianni Infantino, presidente da Fifa

— Esse torneio histórico terá um impacto enorme não apenas na América do Sul, mas em todo o mundo, levando o futebol feminino a um novo patamar em termos de participação e popularidade — acrescentou o dirigente.

continua após a publicidade

A confirmação das datas veio após a 30ª reunião do Conselho da Fifa, que foi realizada de forma virtual. O encontro também serviu para aprovar as indicações de Portugal, Espanha e Marrocos para sediar a Copa do Mundo Masculina de 2030 — com três jogos inaugurais na Argentina, Paraguai e Uruguai — e de 2034, na Arábia Saudita. A confirmação oficial das sedes, contudo, ainda depende de formalização no Congresso Extraordinário da Fifa.

Copa do Mundo Feminina será em meio ao Brasileirão

As datas de abertura e encerramento da Copa do Mundo Feminina de 2027 já haviam sido indicadas pela CBF no projeto de candidatura do País. Nesta terça, a Fifa confirmou o período de realização do torneio após receber aval das demais confederações.

continua após a publicidade

A competição será disputada em 10 dos 12 estádios construídos ou reformados para a Copa do Mundo de 2014. A maioria deles é utilizado por clubes da Série A, o que obrigará a CBF a transferir os jogos para outras praças, ou interromper o calendário. A segunda hipótese é a mais provável, já que o procedimento será utilizado no próximo ano, quando haverá o Mundial de Clubes da Fifa; e em 2026, durante a Copa do Mundo Masculina, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.