Com apenas dez jogos, Rosana Augusto conquista segundo título pelo Palmeiras
Treinadora foi campeã da Copa do Brasil e do Paulistão Feminino
- Matéria
- Mais Notícias
Com apenas dez jogos no comando, a treinadora Rosana Augusto conquistou o segundo título pelo Palmeiras. Neste domingo (14), as Palestrinas confirmaram o título do Paulistão Feminino 2025, no Canindé, após perderem por 1 a 0 para o Corinthians, gol de Gabi Zanotti. A equipe alviverde ficou com a taça graças à vantagem construída no jogo de ida, quando venceu por 5 a 1, na Arena Barueri.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Com atletas de Ferroviária e Palmeiras, veja artilharia do Paulistão Feminino
Futebol Feminino14/12/2025
- Futebol Feminino
Palmeiras perde para o Corinthians, mas conquista Paulistão Feminino 2025
Futebol Feminino14/12/2025
- Futebol Feminino
Dominante, Palmeiras goleia Corinthians e abre vantagem na final do Paulistão Feminino
Futebol Feminino07/12/2025
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O título estadual veio semanas depois da conquista da Copa do Brasil Feminina. Na final do torneio nacional, a equipe venceu a Ferroviária por 4 a 2 fora de casa, garantindo mais uma taça na temporada sob o comando de Rosana.
— A gente trabalha para isso, para chegar nos lugares e fazer a diferença. Mas nada seria possível se o Palmeiras não estivesse com essa estrutura, as pessoas nos bastidores que ninguém vê colaborassem tanto para que tivesse uma condição melhor para eu conseguir colocar as minhas ideias — declarou Rosana, após a final.
Desde que assumiu a equipe, a treinadora dirigiu as Palestrinas em dez partidas, com campanha marcada por decisões em jogos eliminatórios. No Paulistão, o time superou a Ferroviária na semifinal antes de enfrentar o Corinthians na decisão.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Na campanha do título paulista, o Palmeiras registrou vitórias importantes como o 4 a 0 sobre o São Paulo, fora de casa, e o 5 a 0 diante do Taubaté, além dos empates sem gols contra Santos e Corinthians em fases anteriores do mata-mata. Contra o Timão, fez 5 a 1 no jogo de ida do Paulistão Feminino, na Arena Barueri.
Com os títulos da Copa do Brasil Feminina e do Paulistão Feminino 2025, Rosana Augusto soma duas conquistas em sua curta passagem pelo clube, alcançando as taças em um intervalo inferior a dois meses desde a chegada ao Verdão.
Sequência de Rosana Augusto no Palmeiras
Jogos sob o comando de Rosana Augusto:
- 31/10/2025 – Palmeiras 1 x 0 Red Bull Bragantino – Paulistão Feminino (fase de grupos)
- 04/11/2025 – São Paulo 0 x 4 Palmeiras – Copa do Brasil Feminina (semifinal)
- 10/11/2025 – Palmeiras 0 x 0 Corinthians – Paulistão Feminino (fase de grupos)
- 13/11/2025 – Santos 0 x 0 Palmeiras – Paulistão Feminino (fase de grupos)
- 16/11/2025 – Palmeiras 5 x 0 Taubaté – Paulistão Feminino (fase de grupos)
- 20/11/2025 – Ferroviária 2 x 4 Palmeiras – Copa do Brasil Feminina (final)
- 23/11/2025 – Ferroviária 0 x 2 Palmeiras – Paulistão Feminino (semifinal)
- 04/12/2025 – Palmeiras 1 x 1 Ferroviária – Paulistão Feminino (semifinal)
- 07/12/2025 – Palmeiras 5 x 1 Corinthians – Paulistão Feminino (final – ida)
- 14/12/2025 – Corinthians 1 x 0 Palmeiras – Paulistão Feminino (final – volta)
- Matéria
- Mais Notícias