Corinthians tem grupo definido na Libertadores Feminina; veja adversários
Brabas buscam hexacampeonato continental
- Matéria
- Mais Notícias
Atual campeão continental, o Corinthians encabeça o Grupo A da Libertadores Feminina 2025. A definição se deu por meio de sorteio, realizado na tarde desta quinta-feira (4), em Luque, no Paraguai.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Brasileirão Feminino: CBF confirma datas e horários da final entre Corinthians e Cruzeiro
Futebol Feminino02/09/2025
- Futebol Feminino
Yuri Alberto convoca torcida para apoiar time feminino do Corinthians
Futebol Feminino29/08/2025
- Futebol Feminino
Ingressos de Cruzeiro x Corinthians, final do Brasileiro Feminino, estão à venda
Futebol Feminino03/09/2025
As Brabas, que já conquistaram o torneio em 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024, terão como adversários: um representante da Colômbia e outro do Equador, que ainda estão sendo definidos, e o Always Ready, da Bolívia. Além do Timão, São Paulo e Ferroviária representam o Brasil no torneio.
A competição será realizada entre os dias 2 e 18 de outubro em Buenos Aires, na Argentina. Os estádios escolhidos foram o Florencio Sola, que pertence ao Banfield, e o Nuevo Francisco Urbano, do Deportivo Morón.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Formato da competição
Os 16 times serão divididos em quatro grupos, que disputarão entre si em turno único. Ao final da primeira fase, os dois melhores colocados se classificam para as semifinais, decididas em um jogo, assim como a final e a disputa de terceiro lugar.
➡️ Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na Libertadores Feminina 2026; veja detalhes
Grupos da Libertadores Feminina 2025
- Grupo A: Corinthians (Brasil), Representante do Equador, Always Ready (Bolívia) e Representante 2 da Colômbia
- Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru), ADIFFEM (Venezuela) e Ferroviária (Brasil)
- Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Olímpia (Paraguai)
- Grupo D: Representante da Colômbia, Libertad (Paraguai), Nacional (Uruguai) e Universidad do Chile (Chile)
* Colômbia e Equador com definição de representantes em andamento
Premiação da Libertadores Feminina
O torneio tem recebido um aumento significativo em sua premiação nos últimos anos. Em 2024, a Conmebol anunciou um aumento no valor distribuído aos clubes em 2025, totalizando US$ 3,65 milhões em prêmios.
Cada time arrecadará US$ 50 mil pela participação na fase de grupos. Não há premiação para etapas seguintes, de forma que apenas os três primeiros colocados serão recompensados pela campanha. O campeão leva US$ 2 milhões, o vice, US$ 600 mil, e o terceiro, US$ 250 mil. Em 2024, o Corinthians embolsou US$ 2.05 milhões.
- Matéria
- Mais Notícias