Brasil x México feminino: onde assistir, ingressos e escalações
Seleções entram em campo neste sábado (7), às 20h
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil enfrenta o México neste sábado (7), às 20h (horário de Brasília), no último amistoso da Seleção Feminina desta Data Fifa. A bola rola no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, e conta com transmissão do Sportv e da GE TV.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Análise: Brasil perde para a Venezuela em tarde mal conduzida em Toluca
Futebol Feminino05/03/2026
- Futebol Feminino
Com uma a menos, Brasil perde para a Venezuela pela primeira vez na história
Futebol Feminino04/03/2026
- Futebol Feminino
Tarciane reconhece atuação ruim do Brasil e quer evolução contra o México
Futebol Feminino05/03/2026
O time de Arthur Elias venceu a Costa Rica por 5 a 2 no primeiro confronto do ano. Depois, perdeu para a Venezuela por 2 a 1. Em ambos os jogos, a Seleção teve variações táticas e de peças de forma significativa, chegando a ter dez mudanças de uma partida para a outra.
O jogo contra o México será o maior desafio desta Data Fifa, com uma seleção que está na posição 29 do ranking mundial. Em 2 de março, as mexicanas golearam Santa Lucia por 7 a 0.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
+ Aposte na vitória da Seleção Brasileira Feminina
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Ingressos
Torcedores interessados em acompanhar a partida no Estádio Ciudad de los Deportes podem adquirir entradas a partir de 150 pesos mexicanos (equivalente a R$ 43). Para comprar ingresso, clique aqui.
BRASIL X MÉXICO - ONDE ASSISTIR
- Amistoso internacional
- Data: sábado, 7 de março
- Horário: 20h (de Brasília)
- Onde assistir: Ge TV e Sportv
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRASIL: Lelê; Yasmin, Mariza, Thaís Ferreira e Fê Palermo; Brena, Ana Vitória e Kerolin; Tainá Maranhão, Jheniffer e Bia Zaneratto (Aline Gomes). Técnico: Arthur Elias.
MÉXICO: Blanca Félix; Kenti Robles, Kimberly Rodríguez e Rebeca Bernal; Aaliyah Farmer, Nicolette Hernández, Fátima Servín, Scarlett Camberos e Lizbeth Ovalle; Alicia Soto e Charlyn Corral. Técnico: Pedro López.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias