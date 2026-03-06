Brasil x México feminino: onde assistir, ingressos e escalações

O Brasil enfrenta o México neste sábado (7), às 20h (horário de Brasília), no último amistoso da Seleção Feminina desta Data Fifa. A bola rola no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, e conta com transmissão do Sportv e da GE TV.

O time de Arthur Elias venceu a Costa Rica por 5 a 2 no primeiro confronto do ano. Depois, perdeu para a Venezuela por 2 a 1. Em ambos os jogos, a Seleção teve variações táticas e de peças de forma significativa, chegando a ter dez mudanças de uma partida para a outra.

O jogo contra o México será o maior desafio desta Data Fifa, com uma seleção que está na posição 29 do ranking mundial. Em 2 de março, as mexicanas golearam Santa Lucia por 7 a 0.

Ingressos

Torcedores interessados em acompanhar a partida no Estádio Ciudad de los Deportes podem adquirir entradas a partir de 150 pesos mexicanos (equivalente a R$ 43). Para comprar ingresso, clique aqui.

Ana Vitória em ação durante o amistoso da Seleção Feminina com a Venezuela, em Toluca Créditos: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF

BRASIL X MÉXICO - ONDE ASSISTIR

Amistoso internacional

Data: sábado, 7 de março

Horário: 20h (de Brasília)

Onde assistir: Ge TV e Sportv

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Lelê; Yasmin, Mariza, Thaís Ferreira e Fê Palermo; Brena, Ana Vitória e Kerolin; Tainá Maranhão, Jheniffer e Bia Zaneratto (Aline Gomes). Técnico: Arthur Elias.

MÉXICO: Blanca Félix; Kenti Robles, Kimberly Rodríguez e Rebeca Bernal; Aaliyah Farmer, Nicolette Hernández, Fátima Servín, Scarlett Camberos e Lizbeth Ovalle; Alicia Soto e Charlyn Corral. Técnico: Pedro López.