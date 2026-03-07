O Brasileirão Feminino Sub-20 de 2026 começa neste sábado (7) com as principais equipes de base do país. Considerada a principal vitrine da categoria, a competição reúne 24 clubes na disputa pelo título.

Na edição de 2025, o Botafogo conquistou o título ao superar o Flamengo na decisão. Todas as partidas do Brasileirão Feminino Sub-20 2026 terão transmissão gratuita no canal oficial da CBF TV no YouTube.

Formato

Os participantes foram divididos em seis grupos com quatro equipes cada. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno e returno dentro das próprias chaves. Após as seis rodadas, avançam para as quartas de final os líderes de cada grupo e os dois melhores segundos colocados gerais.

A fase eliminatória será disputada em confrontos de ida e volta, modelo que seguirá até a decisão. Em caso de empate no placar agregado, a vaga ou o título será decidido diretamente nas cobranças de pênaltis.

A final da competição está prevista para os dias 21 e 28 de maio.

Jogos da 1ª rodada do Brasileirão Feminino Sub-20 2026

Sábado – 7 de março

Vitória x América-MG — 15h — Pituaçu, Salvador (BA)

Vasco x Grêmio — 15h — Nivaldo Pereira, Nova Iguaçu (RJ)

Sport x São Paulo — 15h — Ilha do Retiro, Recife (PE)

Atlético-MG x Palmeiras — 15h — Cidade do Galo, Vespasiano (MG)

Ação-MT x Santos — 16h — Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Domingo – 8 de março

Litoral Norte-BA x Flamengo — 15h — Pituaçu, Salvador (BA)

UDA-AL x Fluminense — 15h — Rei Pelé, Maceió (AL)

Criciúma x Internacional — 15h — CT Antenor Angeloni, Criciúma (SC)

Taubaté x Red Bull Bragantino — 15h — Joaquinzão, Taubaté (SP)

Aliança-GO x Ferroviária — 15h30 — Olímpico Pedro Ludovico, Goiânia (GO)

Tarumã-AM x Corinthians — 16h30 — Carlos Zamith, Manaus (AM)

Craques do Futuro-AC x Botafogo — 18h — Florestão, Rio Branco (AC)