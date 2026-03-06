Mirassol anuncia as primeiras contratações do time feminino

Nesta sexta-feira (6), o Mirassol anunciou as primeiras contratações da história das Leoas Paulistas para a temporada de 2026. O clube já conta com atletas regularizadas no BID, ou seja, liberadas para entrar em campo.

A primeira reforço confirmado é a goleira Ágatha Basílio, de 22 anos. A arqueira chega após atuar pelo Santos em 2025 e traz na bagagem experiências por clubes importantes do cenário nacional e internacional, como Internacional, Fluminense e o Levante, da Espanha.

Outro reforço confirmado é a atacante Emelli Andrea. A jogadora chega após passagem recente pelo futebol russo, onde defendeu o PFC Krylia Sovetov Samara, além de ter atuado no Red Bull Bragantino. Emelli também chega ao Mirassol com título recente no currículo: foi campeã da Copa Paulista Feminina de 2025.

Os planos do Mirassol no futebol feminino

Enquanto monta o elenco, o clube também estrutura o projeto fora das quatro linhas. A executiva de futebol Rafaela Esteves, que já trabalhou em clubes como Sport Club Corinthians Paulista e Associação Ferroviária de Esportes, destacou que a construção do departamento feminino representa um desafio motivador.

— O desafio, por si só, já motiva por ser uma página em branco. As experiências por onde passei me fizeram crescer como profissional para que, quando chegasse esse desafio, eu estivesse pronta — afirmou.

Segundo a dirigente, o modelo de gestão do Mirassol foi determinante para que ela aceitasse o convite para liderar o projeto.

— O Mirassol sai na frente pelo seu modelo de gestão. Isso também fez com que eu aceitasse esse desafio, para que a gente construa durante o ano — completou.

No planejamento esportivo, o clube tem como objetivo disputar o Campeonato Paulista Feminino, mas ainda aguarda a definição da Federação Paulista de Futebol sobre as equipes que ocuparão as oito vagas da competição.

— Hoje a gente não tem certeza das competições que vamos disputar porque temos que aguardar o anúncio da federação. A ideia inicial é participar do Paulistão nesse primeiro momento e de outras competições que vierem, mas precisamos aguardar essa posição — explicou Rafa.

Outro ponto central do projeto é a estrutura. O clube investe na construção de um Centro de Treinamento exclusivo que atenderá o futebol feminino profissional e de base, além das categorias masculinas mais jovens.

