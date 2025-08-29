O centroavante Yuri Alberto, do Corinthians, convocou a torcida para estar presente no Estádio Canindé no próximo domingo (31), às 10h30 (horário de Brasília), no Majestoso Feminino, contra São Paulo, pela semifinal do Brasileirão Feminino.

continua após a publicidade

O vídeo foi publicado nas redes sociais do Timão na tarde desta sexta-feira (25).

— Fala, Fiel! Tô passando aqui para convidar vocês, às 10h30, no Canindé, as Brabas vão estar jogando a semifinal lá. Então, quem puder comparecer para dar essa força para elas, viu? Deus abençoe cada um, 'tamo' junto e vai Corinthians! Vamos Brabas! — diz Yuri, em vídeo publicado no perfil do Corinthians.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians e São Paulo decidem vaga na final

O Corinthians tem vantagem de dois gols após vencer o primeiro jogo por 2 a 0. Quem avançar à decisão terá Cruzeiro ou Palmeiras pela frente, que se enfrentam no mesmo dia e horário, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

continua após a publicidade

A venda de ingressos segue aberta. Segundo divulgado pelo clube, a compra está condicionada ao cadastro da biometria facial e ao preenchimento de todos os dados obrigatórios. O processo é feito exclusivamente pela plataforma www.fieltorcedor.com.br e não haverá bilheteria física.

Cada CPF pode adquirir somente um ingresso, e a partida não gera pontuação no programa Fiel Torcedor. Não haverá torcida visitante devido a uma determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Sem premiação em dinheiro, Série A2 do Brasileirão paga cotas de participação aos times

Corinthians x São Paulo: informações sobre a decisão

Local: Estádio Canindé, São Paulo (SP)

Estádio Canindé, São Paulo (SP) Data: 31/08/2025 (domingo)

31/08/2025 (domingo) Horário: 10h30 (horário de Brasília)

10h30 (horário de Brasília) Onde assistir: Globo e SporTV

Globo e SporTV Ingressos: no site www.fieltorcedor.com.br