O Santos anunciou, nesta sexta-feira (6), a renovação de contrato da meia-atacante Evelin Bonifácio, de 17 anos, que agora tem vínculo com o clube até o final de 2027. A jogadora retornou recentemente do Sul-Americano com a Seleção Brasileira sub-20, onde conquistou o título ao lado da equipe comandada por Camilla Orlando.

continua após a publicidade

Natural de Peruíbe (SP), Evelin se destacou inicialmente no futsal da Baixada Santista. Ela passou a integrar as categorias de base do Santos em 2023 e, desde então, tornou-se presença frequente nas convocações das seleções brasileiras de base.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A jovem foi promovida ao elenco principal das Sereias da Vila em 2025 e marcou seu primeiro gol como profissional em novembro, na partida contra o Red Bull Bragantino. Pela Seleção Brasileira, inclusive, já foi chamada pelo técnico Arthur Elias para participar de treinamentos com o grupo principal.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz por estar no Santos. Trabalhei muito para chegar até aqui e é uma grande realização vestir a camisa de um clube tão gigante. Fazer parte das Sereias da Vila é motivo de orgulho. Também fiquei muito feliz por marcar meu primeiro gol no profissional, algo pelo qual me preparei bastante para conquistar meu espaço — disse Evelin Bonifácio.

Para o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, a renovação reforça um passo importante no processo de fortalecimento do futebol feminino do clube.

continua após a publicidade

— A Evelin é uma jogadora extremamente talentosa e representa bem a filosofia do Santos, que valoriza a formação de atletas dentro da própria base. Mesmo recebendo sondagens, ela optou por permanecer porque acredita no nosso projeto. Isso demonstra a força do trabalho que estamos reconstruindo no futebol feminino — destacou o presidente.

+ Aposte em jogos do Santos no Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Thaís Picarte, do Santos, comemora renovação

A coordenadora do futebol feminino do Santos, Thais Picarte, também ressaltou que a permanência da atleta simboliza o trabalho desenvolvido nas Sereias da Vila e o planejamento do clube para os próximos anos.

— A Evelin é um exemplo claro da qualidade da nossa formação. Chegou muito jovem, é da Baixada Santista, evoluiu dentro do clube e hoje já desponta como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Fizemos um grande esforço para concretizar essa renovação, pois acreditamos que ela é um diamante a ser lapidado. Isso reforça nosso compromisso de valorizar talentos da casa e construir uma equipe forte para voltar a disputar títulos — afirmou Picarte.

➡️ Aos 15 anos, Letícia Pinho inicia ano com dois gols pelo time profissional do Flamengo