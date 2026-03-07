TV Palmeiras transmitirá Libertadores Feminina no Youtube

A TV Palmeiras Sportingbet, canal oficial do clube no YouTube, transmitirá ao vivo todos os jogos do Verdão nas edições 2026 da Libertadores Feminina e da Libertadores Sub-20. O anúncio foi feito na última sexta-feira (6).

A iniciativa amplia a cobertura das competições continentais envolvendo o clube e reforça a visibilidade do futebol feminino alviverde, que voltará a disputar o principal torneio da América do Sul em busca do bicampeonato. A Libertadores Feminina será realizada entre os dias 15 e 31 de outubro, no Equador, e marcará mais uma participação das Palestrinas na competição que conquistaram de forma inédita em 2022.

Além da disputa feminina, a TV Palmeiras também exibirá os jogos da equipe Sub-20 na Libertadores da categoria. A primeira transmissão será neste domingo (8), às 21h (de Brasília), quando as Crias da Academia estreiam contra a Universidad Católica-CHI, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.

Palmeiras se classifica para a Libertadores Feminina

O Palmeiras garantiu presença na Libertadores Feminina de 2026 após herdar a vaga que inicialmente seria definida pelo Brasileirão Feminino. Terceiro colocado na competição nacional de 2025, o Verdão acabou beneficiado pela conquista continental do Corinthians.

Como o rival já assegurou presença automática no torneio seguinte por ser o atual campeão da América, a vaga destinada ao Brasil foi repassada ao time seguinte mais bem colocado no campeonato nacional. Dessa forma, as Palestrinas garantiram retorno à competição continental e chegam para a disputa com o objetivo de repetir a campanha histórica de 2022 e buscar o segundo título da Libertadores.

