Futebol Feminino

Arthur Elias define Seleção Brasileira para enfrentar o México em amistoso

Tainá Maranhão e Kerolin voltam ao time titular

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/03/2026
19:20
Tainá Maranhão e Kerolin durante Brasil x Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)
Tainá Maranhão e Kerolin durante Brasil x Costa Rica. (Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF)
Brasil está escalado para encarar o México neste sábado (7), às 20h (horário de Brasília), no último amistoso da Seleção Feminina desta Data Fifa. A bola rola no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, e conta com transmissão do Sportv (canal fechado) e da GE TV (Youtube).

O técnico Arthur Elias definiu como titulares: Lelê; Thaís Ferreira, Tarciane, Mariza e Yasmin; Duda Sampaio, Bia Zaneratto e Kerolin; Tainá Maranhão, Aline Gomes e Jheniffer.

A equipe foi, mais uma vez, bastante modificada em relação à última partida, quando a Seleção foi superada pela Venezuela por 2 a 1. Alguns retornos importantes são Kerolin e Tainá Maranhão.

Kerolin durante treino da Seleção Feminina na Costa Rica Créditos: Lívia Villas Boas/CBF
Kerolin durante treino da Seleção Feminina na Costa Rica Créditos: Lívia Villas Boas/CBF

O México, comandado por Pedro López, terá como time titular: Estephanny Barreras; Ivonne Gutiérrez, Farmer, Espinoza e Reyes; Rebenca Bernal, Alice Soto e Delgado; Camberos, Palacios e Jacqueline Ovalle.

Lizbeth Ovalle é a maior venda da história do futebol feminino. (Foto: Reprodução/redes sociais)
Lizbeth Ovalle é a maior venda da história do futebol feminino. (Foto: Reprodução/redes sociais)

ARBITRAGEM DE BRASIL E MÉXICO

  1. REF: Carly Shaw-Maclaren (CAN)
  2. AR1: Gabrielle Lemieux (CAN)
  3. AR2: Melissa Snedden (CAN)
  4. 4TH: Janeishka Caban (PUR)
  5. VAR: Marie Soleil Beaudoin (CAN)
  6. AVAR: Dilia Bradley (GUA)

BRASIL X MÉXICO - ONDE ASSISTIR

  • Amistoso internacional
  • Data: sábado, 7 de março
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Onde assistir: Ge TV e Sportv

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

BRASIL: Lelê; Thaís Ferreira, Tarciane, Mariza e Yasmin; Duda Sampaio, Bia Zaneratto e Kerolin; Tainá Maranhão, Aline Gomes e Jheniffer

MÉXICO: Estephanny Barreras; Ivonne Gutiérrez, Farmer, Espinoza e Reyes; Rebenca Bernal, Alice Soto e Delgado; Camberos, Palacios e Jacqueline Ovalle.

