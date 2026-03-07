Arthur Elias define Seleção Brasileira para enfrentar o México em amistoso
Tainá Maranhão e Kerolin voltam ao time titular
O Brasil está escalado para encarar o México neste sábado (7), às 20h (horário de Brasília), no último amistoso da Seleção Feminina desta Data Fifa. A bola rola no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, e conta com transmissão do Sportv (canal fechado) e da GE TV (Youtube).
O técnico Arthur Elias definiu como titulares: Lelê; Thaís Ferreira, Tarciane, Mariza e Yasmin; Duda Sampaio, Bia Zaneratto e Kerolin; Tainá Maranhão, Aline Gomes e Jheniffer.
A equipe foi, mais uma vez, bastante modificada em relação à última partida, quando a Seleção foi superada pela Venezuela por 2 a 1. Alguns retornos importantes são Kerolin e Tainá Maranhão.
O México, comandado por Pedro López, terá como time titular: Estephanny Barreras; Ivonne Gutiérrez, Farmer, Espinoza e Reyes; Rebenca Bernal, Alice Soto e Delgado; Camberos, Palacios e Jacqueline Ovalle.
ARBITRAGEM DE BRASIL E MÉXICO
- REF: Carly Shaw-Maclaren (CAN)
- AR1: Gabrielle Lemieux (CAN)
- AR2: Melissa Snedden (CAN)
- 4TH: Janeishka Caban (PUR)
- VAR: Marie Soleil Beaudoin (CAN)
- AVAR: Dilia Bradley (GUA)
BRASIL X MÉXICO - ONDE ASSISTIR
- Amistoso internacional
- Data: sábado, 7 de março
- Horário: 20h (de Brasília)
- Onde assistir: Ge TV e Sportv
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
BRASIL: Lelê; Thaís Ferreira, Tarciane, Mariza e Yasmin; Duda Sampaio, Bia Zaneratto e Kerolin; Tainá Maranhão, Aline Gomes e Jheniffer
MÉXICO: Estephanny Barreras; Ivonne Gutiérrez, Farmer, Espinoza e Reyes; Rebenca Bernal, Alice Soto e Delgado; Camberos, Palacios e Jacqueline Ovalle.
