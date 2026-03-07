A zagueira Mariza vive nova fase na carreira desde que se transferiu para o Tigres, em janeiro, após deixar o Corinthians. Convocada regularmente por Arthur Elias, a defensora projetou o amistoso do Brasil contra a Seleção Mexicana, deste sábado (7), às 20h (de Brasília), no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

Sobre o confronto deste sábado, a defensora destacou a qualidade das mexicanas e prevê um duelo equilibrado, mas confia no potencial da equipe brasileira para buscar a vitória.

— A Liga Mexicana vem crescendo muito e tem muitas jogadoras boas. Não só a Liga, mas a seleção mexicana também. Sabemos que é uma equipe qualificada e precisamos impor nosso jogo. Será um desafio difícil, mas também sabemos das nossas qualidades e do que podemos fazer para sair com o resultado positivo — analisou Mariza, em entrevista ao site da CBF.

Adaptada ao país e ao futebol local, Mariza destacou o envolvimento dos torcedores mexicanos com a modalidade e espera casa cheia para o duelo internacional.

— Eu sei que a torcida mexicana é muito presente em todos os jogos durante a Liga. É um país que compra o futebol feminino e vende isso muito bem. Tenho certeza que será um espetáculo muito grande. Espero que o estádio esteja cheio e que a gente possa entregar um jogo muito bonito — afirmou a zagueira.

A jogadora também analisou o crescimento da Liga MX Femenil. Segundo Mariza, apesar de ainda ter pouca visibilidade no Brasil, o campeonato tem ganhado força e se consolidado como uma competição competitiva.

— Dentro do Brasil a Liga Mexicana não é tão conhecida, as pessoas não acompanham tanto por dificuldades de transmissão e também pela questão do horário. Mas quem conhece sabe que é uma competição forte, com investimento e boa estrutura em todos os clubes. É uma Liga equilibrada e que vem crescendo bastante — explicou.

