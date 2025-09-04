Atual campeão brasileiro e da Libertadores Feminina, o projeto de futebol feminino do Corinthians foi eleito o melhor do continente no Confut, que premia os destaques do futebol sul-americano. O anuncio foi feito na quarta-feira (4), durante o evento realizado no Pacaembu, em São Paulo.

Os outros concorrentes das Brabas eram o Palmeiras, atual campeão Paulista (após derrotar o rival alvinegro), e o Boca Juniors, campeão argentino. Esta é a segunda vez que o departamento paulista do clube leva o prêmio, que ganhou também em 2024.

Além das grandes conquistas do time profissional nos últimos anos, a base corinthiana também vem buscando destaque no cenário nacional. Nesta temporada, as Brabinhas conquistaram o Brasileirão Sub-17 pela primeira vez — já haviam conquistado o Brasileiro anteriormente, mas sub-16.

Corinthians em busca do sétimo título do Brasileirão Feminino

Depois de passar pelo São Paulo nas semifinais, o Corinthians volta suas atenções para a decisão do Brasileirão Feminino, contra o Cruzeiro. Os jogos estão marcados para os dias 7 (domingo), às 10h30, no Independência, em Minas Gerais, e 14 (domingo), no mesmo horário, na NeoQuímica Arena.

As Brabas são as maiores campeãs do torneio, tendo vencido as últimas cinco edições e também em em 2018. Nas temporadas que não ganhou, chegou à final, como em 2019, em que perdeu para a Ferroviária nos pênaltis, e em 2017, quando foi superado pelo Santos.

Na Libertadores Feminina, Brabas buscam hexacampeonato

Com os grupos definidos após o sorteio desta quinta-feira (4), o Corinthians tem seus primeiros passos definidos para conquistar a América pela sétima vez. Na fase de grupos, enfrentará o Always Ready, um time equatoriano e um colombiano a definir. A competição acontece em Buenos Aires, na Argentina, entre os dias 2 e 18 de outubro.

O primeiro título da Libertadores Feminina foi em 2017, depois em 2019, 2021, 2023 e 2024. Em 2022, foi eliminado nas quartas de final para o vice-campeão Boca Juniors, superado pelo Palmeiras na final. Em 2020, ganhou da Universidad de Chile e ficou em terceiro lugar.

➡️ Conmebol oficializa sede e estádios da Libertadores Feminina