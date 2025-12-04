Palmeiras empata com a Ferroviária e se classifica à final do Paulistão Feminino
Palestrinas aguardam adversário do confronto entre Corinthians e São Paulo
O Palmeiras empatou com a Ferroviária por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (4), na Arena Barueri, em Barueri (SP), e está classificado à decisão do Paulistão Feminino. As Palestrinas venceram o jogo de ida por 2 a 0 em Araraquara e avançaram com 3 a 1 no agregado. Na partida desta quinta, Poliana marcou para o Verdão e Mariana Santos para as Guerreiras Grenás.
Com a vaga garantida, o Verdão aguarda o vencedor do duelo entre Corinthians e São Paulo, que será também nesta quinta, com início marcado para 21h30, na Neo Química Arena. As Brabas venceram o jogo de ida por 2 a 1 e têm a vantagem do empate.
Como foi o empate entre Palmeiras e Ferroviária
A Ferroviária iniciou bem a partida e conseguiu uma boa chance com Kati, que finalizou por cima da trave. Mas foi o Palmeiras que abriu o placar, com Poliana recebendo passe de Andressinha e cabeceando para o fundo das redes.
No fim do primeiro tempo, Mariana Santos aproveitou o desvio da zagueira palmeirense Pati Maldaner e, de cabeça, deixou tudo igual: 1 a 1.
No segundo tempo, a Locomotiva entrou mais ligada no jogo e estabeleceu pressão na saída de bola das Palestrinas. Aos 9, Sissi chegou a marcar, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento. O jogo seguiu movimentado até o fim, mas terminou empatado.
FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS 1 X 1 FERROVIÁRIA
- Semifinal do Paulistão Feminino - jogo de volta
- Data e horário: quinta-feira, 4 de dezembro, às 19h
- Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
- Gols: Poliana/Palmeiras (29' 1T), Mariana Santos/Ferroviária (40' 1T) e Sissi/Ferroviária (9' 2T)
PALMEIRAS: Kate Tapia; Poliana, Carla e Pati Maldaner; Ingryd, Diany (Brena), Andressinha, Rhay Coutinho (Ana Guzmán) e Soll (Tainá Maranhão); Amanda Gutierres e Raíssa Bahia (Greyci Landazury).
FERROVIÁRIA: Luciana; Kati (Mylena Carioca), Rafa Soares, Andressa, Camila e Fátima Dutra (Neném); Nicoly (Monique), Duda e Raquel (Nat Vendito); Mariana Santos (Julia Beatriz) e Sissi.
