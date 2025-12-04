menu hamburguer
Futebol Feminino

Corinthians x São Paulo feminino: escalações confirmadas e onde assistir

Majestoso Feminino será na Neo Química Arena

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 04/12/2025
20:41
Corinthians e São Paulo no jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)
Corinthians e São Paulo no jogo de ida da semifinal do Paulistão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)
O Corinthians recebe o São Paulo nesta quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta da semifinal do Paulistão Feminino. A partida terá transmissão na TV e no streaming: SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play.

No duelo que vale vaga na final, o Corinthians chega pressionado para retomar o título estadual. No ano passado, o time acabou superado pelo Palmeiras nos pênaltis, e tenta dar uma resposta ao torcedor. A equipe entra em campo com: elê; Thaís Regina, Erika e Letícia Teles; Gi Fernandes, Andressa Alves, Letícia Monteiro, Vic Albuquerque e Tamires; Jaqueline e Jhonson.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jhonson marca para o Corinthians contra o Boca Juniors, pela Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
Jhonson marca para o Corinthians contra o Boca Juniors, pela Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

O São Paulo, por sua vez, mira chegar à sua segunda taça na temporada, depois de levantar a Supercopa Feminina no início do ano. O time de Thiago Viana entra em campo com: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil, Anny; Aline, Camilinha e Maressa; Aline Serrana, Crivelari e Isa.

➡️ Copinha Feminina: Palmeiras e São Paulo goleiam na estreia; veja resultados do dia

Camilinha em campo pelo São Paulo na Copa do Brasil Feminina (Foto: Miguel Schincariol/SPFC)
Camilinha em campo pelo São Paulo na Copa do Brasil Feminina (Foto: Miguel Schincariol/SPFC)

FICHA TÉCNICA - CORINTHIANS X SÃO PAULO

  1. Semifinal do Paulistão Feminino – jogo de volta
  2. 📅 Data: quinta-feira, 4 de dezembro
  3. ⏰ Horário: 21h30
  4. Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
  5. 📺 Onde assistir: SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play

ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CORINTHIANS: Lelê; Thaís Regina, Erika e Letícia Teles; Gi Fernandes, Andressa Alves, Letícia Monteiro, Vic Albuquerque e Tamires; Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil, Anny; Aline, Camilinha e Maressa; Aline Serrana, Crivelari e Isa. Técnico: Thiago Viana.

