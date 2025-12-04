Corinthians x São Paulo feminino: escalações confirmadas e onde assistir
Majestoso Feminino será na Neo Química Arena
O Corinthians recebe o São Paulo nesta quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta da semifinal do Paulistão Feminino. A partida terá transmissão na TV e no streaming: SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play.
No duelo que vale vaga na final, o Corinthians chega pressionado para retomar o título estadual. No ano passado, o time acabou superado pelo Palmeiras nos pênaltis, e tenta dar uma resposta ao torcedor. A equipe entra em campo com: elê; Thaís Regina, Erika e Letícia Teles; Gi Fernandes, Andressa Alves, Letícia Monteiro, Vic Albuquerque e Tamires; Jaqueline e Jhonson.
O São Paulo, por sua vez, mira chegar à sua segunda taça na temporada, depois de levantar a Supercopa Feminina no início do ano. O time de Thiago Viana entra em campo com: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil, Anny; Aline, Camilinha e Maressa; Aline Serrana, Crivelari e Isa.
FICHA TÉCNICA - CORINTHIANS X SÃO PAULO
- Semifinal do Paulistão Feminino – jogo de volta
- 📅 Data: quinta-feira, 4 de dezembro
- ⏰ Horário: 21h30
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
- 📺 Onde assistir: SporTV, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
CORINTHIANS: Lelê; Thaís Regina, Erika e Letícia Teles; Gi Fernandes, Andressa Alves, Letícia Monteiro, Vic Albuquerque e Tamires; Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil, Anny; Aline, Camilinha e Maressa; Aline Serrana, Crivelari e Isa. Técnico: Thiago Viana.
