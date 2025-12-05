O Fluminense perderá uma peça importante em seu ataque para a temporada de 2026. Artilheira do elenco desde que chegou, em 2023, Lurdinha deixará o Rio de Janeiro rumo à São Paulo.

A jogadora foi contratada no segundo semestre da temporada histórica que levou o Tricolor à elite do futebol feminino brasileiro. Na temporada seguinte, foi a artilheira do Flu no Brasileirão A1 e artilheira geral no Carioca Feminino.

Como o contato inicial era de uma temporada, renovou ao final de 2024 pelo mesmo período, que chega ao fim em dezembro de 2025. Pelo clube das Laranjeiras, disputou 53 partidas, sendo a sexta com mais jogos do elenco atual. Em pouco mais de dois anos, marcou 26 gols, 15 em 2025.

O futuro de Lurdinha será o Bragantino, com vínculo de duas temporadas. O Massa Bruta possui um projeto sólido na modalidade e vem figurando entre os principais times da A1 desde que conquistou o acesso - em 2023, quando foi campeão da A2 sobre o próprio Fluminense. Em 2024 e 2025, a equipe paulista foi para o mata-mata, parando nas quartas de final ao perder primeiro para o Corinthians, depois para o Cruzeiro.

Como será a temporada de 2026 do Fluminense

O Fluminense terá muitas novidades em 2026. A começar pelo comando técnico, que mudou ainda em 2025, quando Hoffmann Tulio deixou o cargo e Saulo Silva assumiu há poucas semanas do início do Carioca. O novo treinador participará da montagem do elenco e terá mais tempo para implementar sua identididade de jogo.

Além disso, o time se despediu do CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, e passará a treinar no Cefan, devido a uma parceria firmada com a Marinha do Brasil por cinco anos.

Até o momento, o Fluminense já anunciou a renovação de algumas jogadoras: as atacantes Lelê, Raquel e Kamilla; a zagueiras Tatá e Gislaine; e as laterais Sorriso e Karina (que também joga pelo meio). Outra atleta com futuro definido no clube é Adrielly, joia da base.

Em 2026, o calendário das Guerreiras conta com o Brasileirão A1, entre 15/2 e 4/10; Copa do Brasil, de 22/4 a 15/11; e Campeonato Carioca, sem data definida.

