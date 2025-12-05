Corinthians e Palmeiras disputam o título do Paulistão Feminino de 2025 nos dias 7 e 14 dezembro. A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as datas e horários das partidas.

No jogo de ida, com mando de campo do Palmeiras, os times se enfrentam na Arena Barueri no próximo domingo (7), às 11h (horário de Brasília). A volta está marcada para domingo (14), 10h (horário de Brasília), com local a ser definido.

Corinthians vai jogar na Neo Química? Entenda situação

O Corinthians vive um imbróglio em relação a onde mandará o segundo jogo da final do Paulistão Feminino.

A Fazendinha não pode receber a partida por questões estruturais, enquanto a Neo Química Arena será utilizada pelo time masculino no mesmo dia, no duelo contra o Cruzeiro, às 18h, pela semifinal da Copa do Brasil masculina.

Diante disso, a diretoria alvinegra se movimentou para alterar a data da final para o sábado (13), o que não foi confirmado pela FPF. Agora, estuda a realização do jogo na Neo Química, mas também tem como opções o Pacaembu e o Estádio Canindé.

Como foram as semis do Paulistão

O Palmeiras empatou com a Ferroviária por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (4), na Arena Barueri, em Barueri (SP), e está classificado à decisão do Paulistão Feminino. As Palestrinas venceram o jogo de ida por 2 a 0 em Araraquara e avançaram com 3 a 1 no agregado. Na partida desta quinta, Poliana marcou para o Verdão e Mariana Santos para as Guerreiras Grenás.

Palmeiras e Ferroviária disputaram semifinal do Paulistão Feminino 2025. (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)

Diante de pouco mais de 8 mil torcedores, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1, na Neo Química Arena, e se classificou à decisão do Paulistão Feminino. As tricolores abriram o placar com Kaká, mas Maressa marcou contra após chute de Duda Sampaio, e Jaqueline aproveitou a sobra para garantir a vitória das Brabas.