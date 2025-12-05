A técnica Rosana Augusto, do Palmeiras, foi questionada sobre um possível retorno da atacante Bia Zaneratto, segunda maior artilheira da história do Verdão, com 55 gols, e falou sobre o tema durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (5), na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Atualmente no Kansas City, dos Estados Unidos, Zaneratto tem 31 anos e vive grande fase pela Seleção Brasileira. Ela defendeu o Palmeiras entre 2020 e 2023, e foi campeão do Paulistão Feminino e da Libertadores Feminina. Rosana elogiou a atacante.

— Em relação à Bia Zaneratto, qualquer equipe quer ter a Bia Zaneratto. Mas isso não é comigo. Agora, o meu interesse, óbvio, como de qualquer outro treinador... Mas, à respeito disso, eu realmente não sei nada — declarou Rosana.

Os rumores de um possível retorno aumentaram após Bia Zaneratto, de férias no Brasil, comparecer à final da Copa do Brasil Feminina, quando o Palmeiras venceu a Ferroviária por 4 a 2 e ficou com a taça.

Bia Zaneratto anotou o primeiro gol do Brasil, no amistoso contra a Inglaterra (Foto: Peter Powell/AFP)

Próximos compromissos do Palmeiras

Corinthians e Palmeiras disputam o título do Paulistão Feminino de 2025 nos dias 7 e 14 dezembro. A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as datas e horários das partidas nesta sexta-feira (5).

➡️ Palmeiras empata com a Ferroviária e se classifica à final do Paulistão Feminino

No jogo de ida, com mando de campo do Palmeiras, os times se enfrentam na Arena Barueri no próximo domingo (7), às 11h (horário de Brasília). A volta está marcada para domingo (14), 10h (horário de Brasília), com local a ser definido.

As Palestrinas chegam à final após ficarem na segunda colocação da primeira fase, atrás do Corinthians, e eliminarem a Ferroviária nas semifinais, com placar agregado de 3 a 1.