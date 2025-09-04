Com cinco gols em três jogos e o hat-trick mais rápido da história da NWSL, Ludmila, atacante do Chicago Stars e da Seleção Feminina, foi eleita a jogadora do mês de agosto na liga norte-americana. A escolha é feita por votação da NWSL Media Association, composta por jornalistas que cobrem a competição.

O prêmio fez com que a brasileira deixasse mais uma vez sua marca no time. Além dos três gols em 10 minutos contra o NC Courage na 17ª rodada, agora é a primeira jogadora do Chicago eleita melhor do mês desde 2019, quando a australiana Sam Kerr ganhou o destaque.

Em agosto, o Chicago Stars empatou os cinco jogos que disputou. Nos últimos, saiu atrás no placar e viu sua artilheira contribuir para somar pelo menos um ponto. Contra o Washington Spirit, Ludmila marcou dez minutos depois do adversário abrir o placar e deu números finais à partida.

➡️ Ludmila, da Seleção, marca hat-trick mais rápido da história da NWSL; veja o vídeo

Contra o Seattle Reign, na anterior, Ludmila abriu o caminho para a reação aos 17 do segundo tempo, quando o time perdia por 3 a 0 - o segundo saiu cinco minutos depois. E o duelo ganhou uma personagem inusitada quando, nos acréscimos, a goleira Alyssa Naeher foi para a área e marcou o gol de empate.

Os cinco gols no mês contribuiram pra que a atacante brasileira entrasse na briga pela artilharia do campeonato. Com 9 gols em 16 jogos, é a terceira da lista, atrás de Temwa Chawinga, do Kansas City Current, que tem 11, e Esther González, do Gotham, com 12.

➡️ Estrangeiras dominam artilharia da liga feminina dos EUA com brasileira no top-3

Classificação da NWSL

Faltando nove rodadas para o fim da fase classificatória, o Kansas City Current, de Debinha, Bia Zaneratto e Lorena lidera com folga e já conquistou a vaga nos playoffs. Agora, o time das brasileiras busca confirmar a primeira colocação e conquistar o Championship Shield.

Na briga pela classificação, estão também o San Diego Wave, de Dudinha, em terceiro e o Orlando Pride, de Rafaelle, Angelina, Luana Bertolucci e Marta. Em sétimo, o Racing Louisville, de Ary Borges, e em oitavo, o Gotham, de Gabi Portilho, Bruninha e Geyse.

Próximos jogos da NWSL

A 19ª rodada começa nesta sexta-feira (5), com Racing Lousville e Portland Thorns jogando às 21h (de Brasília), com transmissão do Canal Goat, no Youtube, e do NWSL+. Confira os demais jogos e transmissões:

Sábado, 6

NC Courage x Utah Royals - 20h30 - transmissão: NWSL+

Bay FC x KC Current - 23h - transmissão: NWSL+

Domingo, 7

Chicago Stars x Orlando Pride - 16h - transmissão: NWSL+ e Canal Goat

Washington Spirit x Reign - 17h - transmissão: NWSL+

Gotham x Angel City - 18h - transmissão: NWSL+

San Diego Wave - 21h30 - transmissão: NWSL+ e Canal Goat

