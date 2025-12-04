Diante de pouco mais de 8 mil torcedores, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1, na Neo Química Arena, e se classificou à decisão do Paulistão Feminino. As tricolores abriram o placar com Kaká, mas Maressa marcou contra após chute de Duda Sampaio, e Jaqueline aproveitou a sobra para garantir a vitória das Brabas.

Com o resultado, o Corinthians enfrenta o Palmeiras pelo título estadual. Os jogos serão nos dias 7 e 14 de dezembro, com horários e locais a serem definidos.

Como foi Corinthians e São Paulo

O São Paulo fez um primeiro tempo melhor e abriu o placar já no início, aos 5 minutos. Erika derrubou Isa na área e a arbitragem assinalou pênalti, convertido pela zagueira Kaká.

O Tricolor teve chance com Isa, mas não converteu. Jogando na lateral-esquerda, Carol Gil apostou em cruzamentos que levaram perigo à meta de Lelê. A melhor chance do Corinthians veio com Vic Albuquerque, em um jogo de fora da área.

Kaká comemora gol do São Paulo diante do Corinthians pelo Paulistão Feminino. (Foto: Jhony Inácio/ Agência Paulistão)

As Brabas voltaram com outra postura no segundo tempo após mudanças de Duda Sampaio. Gabi Zanotti chegou a finalizar na trave, após passe de Andressa Alves.

Aos 10 minutos, Duda Sampaio arriscou de fora da área e a bola desviou em Maressa. Corinthians 1 a 1 São Paulo. O Timão cresceu e teve chance de ampliar com Andressa Alves, de falta.

A virada veio aos 33 minutos do segundo tempo, com Jaque aproveitando a sobra e concretizando a classificação corinthiana. No fim do jogo, a torcida alvinegra gritou 'Olé', em referência ao domínio das Brabas na segunda etapa.

FICHA TÉCNICA - CORINTHIANS 2 X 1 SÃO PAULO

Semifinal do Paulistão Feminino – jogo de volta Data: quinta-feira, 4 de dezembro Horário: 21h30 Público: 8.077 torcedores Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP) Gols: Kaká/São Paulo (5' 1T), Duda Sampaio (10' 2T) e Jaque (33' 2T)

CORINTHIANS: Lelê; Thaís Regina, Erika (Mariza) e Letícia Teles (Duda Sampaio); Gi Fernandes (Thaís Ferreira), Andressa Alves (Day Rodrígues), Letícia Monteiro, Vic Albuquerque e Tamires; Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil, Anny; Aline, Camilinha e Maressa; Aline, Serrana (Vitorinha), Crivelari (Karla Alves) e Isa. Técnico: Thiago Viana.