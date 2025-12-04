De virada, Corinthians elimina São Paulo e enfrenta o Palmeiras na final do Paulistão Feminino
Timão levou gol no início da partida, mas saiu com a vitória
Diante de pouco mais de 8 mil torcedores, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1, na Neo Química Arena, e se classificou à decisão do Paulistão Feminino. As tricolores abriram o placar com Kaká, mas Maressa marcou contra após chute de Duda Sampaio, e Jaqueline aproveitou a sobra para garantir a vitória das Brabas.
Com o resultado, o Corinthians enfrenta o Palmeiras pelo título estadual. Os jogos serão nos dias 7 e 14 de dezembro, com horários e locais a serem definidos.
Como foi Corinthians e São Paulo
O São Paulo fez um primeiro tempo melhor e abriu o placar já no início, aos 5 minutos. Erika derrubou Isa na área e a arbitragem assinalou pênalti, convertido pela zagueira Kaká.
O Tricolor teve chance com Isa, mas não converteu. Jogando na lateral-esquerda, Carol Gil apostou em cruzamentos que levaram perigo à meta de Lelê. A melhor chance do Corinthians veio com Vic Albuquerque, em um jogo de fora da área.
As Brabas voltaram com outra postura no segundo tempo após mudanças de Duda Sampaio. Gabi Zanotti chegou a finalizar na trave, após passe de Andressa Alves.
Aos 10 minutos, Duda Sampaio arriscou de fora da área e a bola desviou em Maressa. Corinthians 1 a 1 São Paulo. O Timão cresceu e teve chance de ampliar com Andressa Alves, de falta.
A virada veio aos 33 minutos do segundo tempo, com Jaque aproveitando a sobra e concretizando a classificação corinthiana. No fim do jogo, a torcida alvinegra gritou 'Olé', em referência ao domínio das Brabas na segunda etapa.
FICHA TÉCNICA - CORINTHIANS 2 X 1 SÃO PAULO
- Semifinal do Paulistão Feminino – jogo de volta
- Data: quinta-feira, 4 de dezembro
- Horário: 21h30
- Público: 8.077 torcedores
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
- Gols: Kaká/São Paulo (5' 1T), Duda Sampaio (10' 2T) e Jaque (33' 2T)
CORINTHIANS: Lelê; Thaís Regina, Erika (Mariza) e Letícia Teles (Duda Sampaio); Gi Fernandes (Thaís Ferreira), Andressa Alves (Day Rodrígues), Letícia Monteiro, Vic Albuquerque e Tamires; Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Carol Gil, Anny; Aline, Camilinha e Maressa; Aline, Serrana (Vitorinha), Crivelari (Karla Alves) e Isa. Técnico: Thiago Viana.
