Detentor do recorde de público deste Brasileirão Feminino, o Cruzeiro se prepara para escrever mais um capítulo histórico. Até a manhã desta quinta-feira (4), um dia após da abertura oficial das vendas, mais de 9 mil ingressos já haviam sido vendidos para a final contra o Corinthians, marcada para domingo (7), às 10h30 (de Brasília), na Arena Independência.

Diferente de jogos anteriores, todos os setores do estádio estarão abertos, e a expectativa é de que cerca de 20 mil torcedores estejam presentes nas arquibancadas — a capacidade da Arena é de 23 mil torcedores.

Este será o segundo encontro das duas equipes nesta edição do Brasileirão. Em junho, as Brabas venceram as Cabulosas por 4 a 2 no Parque São Jorge, pela 15ª rodada do Brasileirão feminino.

Até o momento, o Cruzeiro alcançou as seguintes marcas no ano: 13.533 torcedores na semifinal contra o Palmeiras e 5.799 torcedores nas quartas, diante do Red Bull Bragantino.

O jogo de volta da final entre Corinthians e Cruzeiro será na Neo Química Arena, no domingo (14), também às 10h30.

Como comprar ingressos

As entradas para o jogo de ida do Brasileirão Feminino, em Belo Horizonte (MG), custam R$ 40,00 (a inteira) e R$ 20,00 (meia). Os sócios do programa 5 Estrelas pagam R$ 20,00.

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Corinthians é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de cinco ingressos por CPF.

Cruzeiro x Corinthians: datas e locais do Brasileirão Feminino

Ida: 07/09 (domingo), às 10h30, no Independência, em Belo Horizonte (MG) Volta: 14/09 (domingo), às 10h30, na Neo Química Arena (SP)