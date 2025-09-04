Lance! no Confut: papel da mídia esportiva na relação com torcedores é debatido

A quarta edição da Conferência de Futebol Sudamericana, a Confut, que acontece na Arena Pacaembu nesta semana, vem apresentando uma programação com painéis, debates e reuniões que envolvem executivos, instituições e marcas do universo do futebol na América do Sul. O Lance! está presente e representado por Guilherme Guimarães, um dos sócios da empresa.

Durante um bate-papo que reuniu pessoas influentes no mundo dos negócios e futebol, o empresário falou, entre vários assuntos, sobre como o Lance! busca falar sobre o esporte, principalmente o futebol, de uma maneira atualizada e dinâmica, e o principal desafio é buscar o equilíbrio entre trazer informação de qualidade, que requer tempo, e a informação imediata.

- É um equilíbrio de deixar claro que temos uma informação importantes, mas sem entregar tudo. A gente usa o engajamento e aquisição do leitor para trazê-lo para o nosso ambiente. Precisamos ter o cuidado de mostrar que tem relevância naquilo, mas sem entregar o ouro todo na chamada, precisamos achar esse ponto de equilíbrio e não é fácil. É muito teste. E as redes sociais são um espaço pra esse conteúdo dinâmico, leve e de engajamento, e é o que fazemos no Lance! - disse Guilherme Guimarães.

A empresa faz um trabalho integrado com site e redes sociais, com equipes separadas, mas com uma ótima comunicação entre os canais, que trabalham juntos. O que "bomba" nas redes, por exemplo, serve de conteúdo para o site. Essa forma de comunicação atrai marcas, parceiros e patrocinadores, e a comunicação acontece de uma forma estratégica e orgânica para que não seja um conteúdo relevante para se conectar com o leitor.

- E essa questão do influenciador impacta na relação do jornalismo, temos umas nuances. A primeira é a velocidade, a gente não tem tempo hoje de demorar pra levar a notícia. Precisamos ter um processo de apuração, pois conteúdo de qualidade precisa de tempo, então é um equilíbrio de qualidade e velocidade. E além disso produzir esse conteúdo de forma isenta, de que o veículo conta os fatos de maneira direta e sem viés, essa é uma oportunidade que permite também que o produtor independente faça seu conteúdo - disse o sócio da empresa durante o evento.

Futebol feminino

- O que acontece com o futebol feminino tem uma questão importante que é a mudança de mentalidade tanto na audiência quanto no mercado anunciante. Quando você está construindo um projeto, demora um tempo pra viver ter aceitação do público e mercado. Mas quando você tem uma demanda vindo do público e desse mercado, você acelera essa produção. Veio uma pressão de anunciante te pedindo isso e nos levando a ter uma cobertura ainda maior. Então temos um espaço. A gente teve parceiros que entraram com a gente pra termos de fato esse produto - concluiu Guilherme Guimarães.

Antônia Pelegrino, diretora de conteúdo e programação da TV Brasil, explicou um pouco como o canal escolheu o futebol feminino para a grade da emissora.

- A gente trabalha na plataforma de TV aberta com o pré e pós-jogo. Meia hora de pré-jogo que quase não tem com o feminino, com informação que dá um pouco mais de refino pra quem quer e engaja. Nas redes sociais a gente trabalha com os cortes dos jogos, não temos um time tão forte envolvido ainda nas redes sociais - explicou.

Confut 2025

E o formato que a Confut propõe é cumprir premissas de aproximação e conexão em diferentes frentes, como os debates que são abertos para o público acompanhar, mas também com salas de reunião que abrem a possibilidade para novos negócios serem fechados. No total, são 15 salas de reunião, 120 expositores e mais de 200 speakers que participando do evento.