Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (5), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os dos campeonatos Alemão, Português, Francês e Espanhol, entre outros ao redor do mundo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 5 de dezembro de 2025)

Campeonato Alemão

Mainz 05 x Borussia Monchengladbach – 16h30 – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Português

Benfica x Sporting – 17h15 – ESPN e Disney+

Campeonato Francês

Lille x Olympique de Marseille – 17h – CazéTV

Jogos de hoje: o Olympique Marseille, do brasileiro Igor Paixão, entra em campo pela Ligue 1 (Foto: Miguel Medina/AFP)

Campeonato Espanhol

Real Oviedo x Mallorca – 17h – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)

Campeonato Ucraniano

Zorya x Karpaty – 13h – OneFootball

Campeonato Turco

Galatasaray x Samsunspor – 14h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão (segunda divisão)

Fortuna Dusseldorf x Schalke 04 – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball

Preussen Munster x Hannover – 14h30 – OneFootball

Campeonato Saudita feminino

Al Ahli (F) x Al Qadsiah (F) – 14h30 – Canal GOAT

Campeonato Alemão (terceira divisão)

Rot-Weiss Essen x Stuttgart B – 15h – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Francês (segunda divisão)

Le Mans x Amiens – 16h – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Campeonato Holandês (segunda divisão)

ADO Den Haag x Emmen – 16h – Canal CaloSalvador (YouTube)

Copa da Inglaterra (segunda fase)

Salford City x Leyton Orient – 16h30 – Disney+

Campeonato Inglês (segunda divisão)

Hull City x Middlesbrough – 17h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Neozelandês

Auckland City x Coastal Spirit – 22h – FIFA+

Campeonato Japonês

Kashima Antlers x Yokohama F Marinos – 2h – Canal GOAT

Kashiwa Reysol x Machida Zelvia – 2h – Canal GOAT

