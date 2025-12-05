Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (05/12/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (5)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (5), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os dos campeonatos Alemão, Português, Francês e Espanhol, entre outros ao redor do mundo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Barcelona reencontra Atlético de Madrid após grandes jogos na última temporada
Futebol Internacional02/12/2025
- Fora de Campo
Virginia Fonseca defende Vini Jr após críticas nas redes sociais
Fora de Campo02/12/2025
- Lance! Biz
Arsenal firma acordo global com plataforma de streaming
Lance! Biz01/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 5 de dezembro de 2025)
Campeonato Alemão
Mainz 05 x Borussia Monchengladbach – 16h30 – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Português
Benfica x Sporting – 17h15 – ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Francês
Lille x Olympique de Marseille – 17h – CazéTV
➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Campeonato Espanhol
Real Oviedo x Mallorca – 17h – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
Campeonato Ucraniano
Zorya x Karpaty – 13h – OneFootball
Campeonato Turco
Galatasaray x Samsunspor – 14h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Fortuna Dusseldorf x Schalke 04 – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
Preussen Munster x Hannover – 14h30 – OneFootball
Campeonato Saudita feminino
Al Ahli (F) x Al Qadsiah (F) – 14h30 – Canal GOAT
Campeonato Alemão (terceira divisão)
Rot-Weiss Essen x Stuttgart B – 15h – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Francês (segunda divisão)
Le Mans x Amiens – 16h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Campeonato Holandês (segunda divisão)
ADO Den Haag x Emmen – 16h – Canal CaloSalvador (YouTube)
Copa da Inglaterra (segunda fase)
Salford City x Leyton Orient – 16h30 – Disney+
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Hull City x Middlesbrough – 17h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Neozelandês
Auckland City x Coastal Spirit – 22h – FIFA+
Campeonato Japonês
Kashima Antlers x Yokohama F Marinos – 2h – Canal GOAT
Kashiwa Reysol x Machida Zelvia – 2h – Canal GOAT
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias