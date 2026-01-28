O Corinthians será o representante da América do Sul na primeira edição da Copa dos Campeões Feminina da FIFA, competição inédita que marca um novo capítulo na história do futebol feminino de clubes. O Lance! apresenta todos detalhes da competição.

Disputado pela primeira vez em 2026, o torneio reunirá as equipes campeãs de seus continentes e colocará frente a frente algumas das principais potências da modalidade em nível mundial. A Cazé TV transmite a competição gratuitamente no Youtube.

O que é a Copa dos Campeões

A Copa dos Campeões Feminina da Fifa é uma nova competição internacional de clubes organizada pela FIFA, criada para reunir, pela primeira vez, as campeãs continentais do futebol feminino em um torneio intercontinental. A competição foi aprovada pelo Conselho da FIFA em março de 2025 e tem como objetivo coroar o melhor clube feminino do mundo.

Participantes

Campeão da Libertadores Feminina de 2025, o Timão garantiu a vaga como representante da Conmebol e será o único clube brasileiro na disputa. Ao lado das Brabas, participam da competição o Arsenal , campeão europeu; o Gotham FC, vencedor da Concacaf; e o ASFAR, representante do continente africano.

Arsenal (Inglaterra) – campeão da Liga dos Campeões Feminina da UEFA

– campeão da Liga dos Campeões Feminina da UEFA Corinthians (Brasil) – campeão da Copa Libertadores Feminina (CONMEBOL)

– campeão da Copa Libertadores Feminina (CONMEBOL) Gotham FC (Estados Unidos) – campeão da Copa dos Campeões da CONCACAF

– campeão da Copa dos Campeões da CONCACAF AS FAR (Marrocos) – campeão da Liga dos Campeões Feminina da CAF (vaga definida na fase classificatória)

Formato

A fase decisiva será realizada entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro, em Londres, em formato eliminatório e sede única.

Primeira fase : a campeã da Liga dos Campeões Feminina da AFC enfrenta a campeã da Liga dos Campeões Feminina da OFC.

: a campeã da Liga dos Campeões Feminina da AFC enfrenta a campeã da Liga dos Campeões Feminina da OFC. Segunda fase : a vencedora da primeira fase enfrenta a campeã da Liga dos Campeões Feminina da CAF.

: a vencedora da primeira fase enfrenta a campeã da Liga dos Campeões Feminina da CAF. Fase decisiva (em sede única) :

Quatro clubes disputam semifinais, decisão do terceiro lugar e final, em campo neutro. O vencedor da segunda fase enfrenta a campeã da UEFA

: Quatro clubes disputam semifinais, decisão do terceiro lugar e final, em campo neutro. A campeã da CONCACAF enfrenta a campeã da CONMEBOL

Corinthians disputa semifinal com o Gotham

A estreia do Corinthians acontece no dia 28 de janeiro, diante do Gotham FC, dos Estados Unidos. Caso avance, a equipe alvinegra poderá disputar a final e buscar o título inédito que consagrará a primeira campeã intercontinental de clubes do futebol feminino.

Time do Corinthians na Libertadores Feminina de 2025 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Premiação

Além do peso esportivo e simbólico, a Copa dos Campeões Feminina também se destaca pela premiação recorde. A FIFA anunciou a maior premiação individual já paga no futebol feminino, com US$ 2,3 milhões destinados à equipe campeã. A vice-campeã receberá US$ 1 milhão, enquanto as equipes semifinalistas garantem cerca de US$ 200 mil cada. Ao todo, aproximadamente US$ 4 milhões serão distribuídos entre os participantes, reforçando o investimento e a valorização do futebol feminino em nível global.

Estádios

Os jogos da competição serão disputados em dois palcos emblemáticos de Londres. As semifinais acontecem no Gtech Community Stadium, enquanto as partidas decisivas — disputa de terceiro lugar e grande final — serão realizadas no Emirates Stadium, casa do Arsenal.

Ingressos

A Copa dos Campeões Feminina também aposta na aproximação com o público. Em Londres, a relação histórica entre o Corinthians e o Corinthian-Casuals ganhou destaque, com ações conjuntas e benefícios aos torcedores. Adeptos do clube inglês terão desconto de 20% na compra de ingressos para os jogos das Brabas, iniciativa que fortalece o intercâmbio cultural e amplia o apoio às equipes participantes.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir de 5 euros para crianças e 13 para adultos no site www.fifa.com/pt/tickets.

Taça inédita

A Fifa divulgou como será a taça da primeira Copa dos Campeões Feminina, que acontece entre janeiro e fevereiro em Londres, na Inglaterra.

Segundo a entidade, "o troféu apresenta seis mapas – representando a localização de cada nação participante – dispostos em torno de um emblema central que reflete tanto o alcance global do futebol feminino de clubes quanto a importância internacional do torneio. Confeccionado com elegância e materiais de alta qualidade, o troféu é um símbolo de prestígio e conquista."