Copa dos Campeões Feminina da Fifa: conheça torneio que o Corinthians disputará em 2026
Timão será o representante da América do Sul em Londres
A Copa dos Campeões Feminina da Fifa será disputada pela primeira vez em 2026 e reunirá as campeãs continentais do futebol feminino em um torneio inédito organizado pela Fifa. A última etapa, que define quem fica com a taça, será entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro, em Londres, na Inglaterra.
Representante do Brasil e da CONMEBOL, o Corinthians está entre os clubes confirmados e brigará pelo título intercontinental em uma competição que terá jogos decisivos em sede única, na Inglaterra.
O que é a Copa dos Campeões Feminina da Fifa
A Copa dos Campeões Feminina da Fifa é uma nova competição internacional de clubes organizada pela FIFA, criada para reunir, pela primeira vez, as campeãs continentais do futebol feminino em um torneio intercontinental.
O torneio iniciou com seis equipes, representantes das seis confederações filiadas à FIFA (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF e OFC), e será realizado anualmente — com exceção dos anos em que ocorre o Mundial de Clubes Feminino da FIFA, previsto para acontecer a cada quatro anos. Quatro times seguem na disputa: Arsenal (Inglaterra), Corinthians (Brasil)
A competição foi aprovada pelo Conselho da FIFA em março de 2025 e tem como objetivo coroar o melhor clube feminino do mundo, em um formato eliminatório.
Formato e sistema de disputa
A Copa dos Campeões Feminina da FIFA 2026 é disputada em três etapas, todas em formato eliminatório:
- Primeira fase:
A campeã da Liga dos Campeões Feminina da AFC enfrenta a campeã da Liga dos Campeões Feminina da OFC.
- Segunda fase:
A vencedora da primeira fase enfrenta a campeã da Liga dos Campeões Feminina da CAF.
- Fase decisiva (em sede única):
Quatro clubes disputam semifinais, decisão do terceiro lugar e final, em campo neutro.
- O vencedor da segunda fase enfrenta a campeã da UEFA
- A campeã da CONCACAF enfrenta a campeã da CONMEBOL
Estádios que receberão os jogos
A fase final da competição será disputada em Londres, na Inglaterra, em dois estádios emblemáticos:
- Gtech Community Stadium (Brentford)
Receberá as semifinais, no dia 28 de janeiro de 2026.
- Emirates Stadium (Arsenal)
Sediará a decisão do terceiro lugar e a final, no dia 1º de fevereiro de 2026.
Antes disso, outras sedes já fizeram parte do torneio:
- Centro Esportivo de Wuhan (China) – primeira fase
- Estádio Municipal de Berrechid (Marrocos) – segunda fase
Times que jogarão a Copa dos Campeões Feminina da FIFA 2026
A competição reúne os clubes campeões continentais da temporada anterior ao torneio. Já estão confirmados:
- Arsenal (Inglaterra) – campeão da Liga dos Campeões Feminina da UEFA
- Corinthians (Brasil) – campeão da Copa Libertadores Feminina (CONMEBOL)
- Gotham FC (Estados Unidos) – campeão da Copa dos Campeões da CONCACAF
- AS FAR (Marrocos) – campeão da Liga dos Campeões Feminina da CAF (vaga definida na fase classificatória)
Ingressos
As Brabas estreiam na Copa dos Campeões Feminina da FIFA no dia 28 de janeiro, contra o Gotham FC, dos Estados Unidos, no Gtech Community Stadium, em Londres. A partida está marcada para 12h30 no horário local (8h30 de Brasília).
Os ingressos para o confronto já estão à venda no site oficial da FIFA, com preços a partir de 13 euros para adultos, 5 euros para a categoria júnior (até 18 anos), 11,50 euros para jovens de até 25 anos e 11,50 euros para idosos a partir de 65 anos, além de outras opções de setores e categorias disponíveis.
Os torcedores interessados em acompanhar a primeira edição da Copa dos Campeões Feminina podem comprar ingressos no site www.fifa.com/pt/tickets.
