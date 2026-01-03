menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Copa dos Campeões Feminina da Fifa: conheça torneio que o Corinthians disputará em 2026

Timão será o representante da América do Sul em Londres

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 03/01/2026
17:15
Time do Corinthians na Libertadores Feminina de 2025 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
imagem cameraTime do Corinthians na Libertadores Feminina de 2025 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
A Copa dos Campeões Feminina da Fifa será disputada pela primeira vez em 2026 e reunirá as campeãs continentais do futebol feminino em um torneio inédito organizado pela Fifa. A última etapa, que define quem fica com a taça, será entre 28 de janeiro e  1º de fevereiro, em Londres, na Inglaterra.

Representante do Brasil e da CONMEBOL, o Corinthians está entre os clubes confirmados e brigará pelo título intercontinental em uma competição que terá jogos decisivos em sede única, na Inglaterra.

O que é a Copa dos Campeões Feminina da Fifa

A Copa dos Campeões Feminina da Fifa é uma nova competição internacional de clubes organizada pela FIFA, criada para reunir, pela primeira vez, as campeãs continentais do futebol feminino em um torneio intercontinental.

O torneio iniciou com seis equipes, representantes das seis confederações filiadas à FIFA (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF e OFC), e será realizado anualmente — com exceção dos anos em que ocorre o Mundial de Clubes Feminino da FIFA, previsto para acontecer a cada quatro anos. Quatro times seguem na disputa: Arsenal (Inglaterra), Corinthians (Brasil)

A competição foi aprovada pelo Conselho da FIFA em março de 2025 e tem como objetivo coroar o melhor clube feminino do mundo, em um formato eliminatório.

Formato e sistema de disputa

A Copa dos Campeões Feminina da FIFA 2026 é disputada em três etapas, todas em formato eliminatório:

  • Primeira fase:
    A campeã da Liga dos Campeões Feminina da AFC enfrenta a campeã da Liga dos Campeões Feminina da OFC.
  • Segunda fase:
    A vencedora da primeira fase enfrenta a campeã da Liga dos Campeões Feminina da CAF.
  • Fase decisiva (em sede única):
    Quatro clubes disputam semifinais, decisão do terceiro lugar e final, em campo neutro.
    • O vencedor da segunda fase enfrenta a campeã da UEFA
  • A campeã da CONCACAF enfrenta a campeã da CONMEBOL

Estádios que receberão os jogos

A fase final da competição será disputada em Londres, na Inglaterra, em dois estádios emblemáticos:

  • Gtech Community Stadium (Brentford)
    Receberá as semifinais, no dia 28 de janeiro de 2026.
  • Emirates Stadium (Arsenal)
    Sediará a decisão do terceiro lugar e a final, no dia 1º de fevereiro de 2026.

Antes disso, outras sedes já fizeram parte do torneio:

  • Centro Esportivo de Wuhan (China) – primeira fase
  • Estádio Municipal de Berrechid (Marrocos) – segunda fase

Times que jogarão a Copa dos Campeões Feminina da FIFA 2026

A competição reúne os clubes campeões continentais da temporada anterior ao torneio. Já estão confirmados:

  • Arsenal (Inglaterra) – campeão da Liga dos Campeões Feminina da UEFA
  • Corinthians (Brasil) – campeão da Copa Libertadores Feminina (CONMEBOL)
  • Gotham FC (Estados Unidos) – campeão da Copa dos Campeões da CONCACAF
  • AS FAR (Marrocos) – campeão da Liga dos Campeões Feminina da CAF (vaga definida na fase classificatória)

Ingressos

As Brabas estreiam na Copa dos Campeões Feminina da FIFA no dia 28 de janeiro, contra o Gotham FC, dos Estados Unidos, no Gtech Community Stadium, em Londres. A partida está marcada para 12h30 no horário local (8h30 de Brasília).

Os ingressos para o confronto já estão à venda no site oficial da FIFA, com preços a partir de 13 euros para adultos, 5 euros para a categoria júnior (até 18 anos), 11,50 euros para jovens de até 25 anos e 11,50 euros para idosos a partir de 65 anos, além de outras opções de setores e categorias disponíveis.

Os torcedores interessados em acompanhar a primeira edição da Copa dos Campeões Feminina podem comprar ingressos no site www.fifa.com/pt/tickets.

Jogadoras do Corinthians comemoram gol pela Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
