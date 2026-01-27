A atacante Gisela Robledo e as meias Dayana Rodríguez e Paola Garcia, jogadoras do Corinthians, desembarcaram em Londres para a disputa da Copa dos Campeões Feminina. As atletas permaneceram no Brasil até a noite de domingo por conta de entraves burocráticos e agora se preparam para a estreia contra o Gotham FC, válida pela semifinal do torneio, na quarta-feira (28), às 9h30.

— O processo documental das atletas Dayana Rodríguez, Gisela Robledo e Paola Garcia foi concluído com sucesso. As três embarcam para Londres nesta noite — informou o Corinthians, por meio de sua assessoria, na segunda-feira (26). Em razão do atraso, a presença das jogadoras entre as titulares na partida desta quarta ainda não está confirmada.

Na véspera do confronto contra o Gotham FC, o Corinthians realizou treino no Estádio The Hive, do Barnet FC, com os 15 minutos iniciais da atividade abertos à imprensa. Gisela, Day e Paola não participaram do momento.

Agenda do Corinthians na competição

A competição tem início na próxima quarta-feira (28). Na primeira semifinal, o Gotham FC, campeão da Concacaf, enfrenta o Corinthians, vencedor da Libertadores Feminina, às 9h30 (horário de Brasília). Mais tarde, às 15h, o Arsenal, atual campeão da Champions Feminina, encara o ASFAR, representante africano e campeão da Liga dos Campeões da CAF.

A definição do torneio acontece no domingo, 1º de fevereiro, também no Emirates Stadium. A disputa pelo terceiro lugar está marcada para as 11h45 (de Brasília), enquanto a grande final será às 15h, quando serão conhecidas as primeiras campeãs intercontinentais de clubes do futebol feminino.

