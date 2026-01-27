menu hamburguer
Futebol Feminino

Corinthians, Arsenal, Gotham e ASFAR: veja elencos dos times da Copa dos Campeões

Torneio tem início nesta quarta-feira (28)

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/01/2026
12:31
Corinthians, Gotham, ASFAR e Arsenal disputam Copa dos Campeões Feminina. (Foto: Fifa/Divulgação)
Corinthians, Gotham, ASFAR e Arsenal disputam Copa dos Campeões Feminina. (Foto: Fifa/Divulgação)
Arsenal (Inglaterra), ASFAR (Marrocos), Gotham (Inglaterra) e Corinthians (Brasil) entram em campo nos dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro em busca do título da primeira edição da Copa dos Campeões.

As semifinais serão disputadas na quarta-feira (28), no Estádio do Brentford. O Corinthians enfrenta o Gotham às 9h30 (de Brasília), enquanto Arsenal e ASFAR duelam às 15h.

No domingo (1º de fevereiro), o Emirates Stadium recebe a decisão: disputa do terceiro lugar às 11h45 e a grande final às 15h, quando será conhecida a primeira campeã intercontinental de clubes do futebol feminino.

Elencos dos clubes participantes da Copa dos Campeões

Corinthians

  1. Nicole RamosGoleira – Brasil
  2. Letícia TelesDefensora – Brasil
  3. Thaís FerreiraDefensora – Brasil
  4. Gisela RobledoAtacante – Colômbia
  5. Andressa AlvesAtacante – Brasil
  6. Gabi ZanottiMeia – Brasil
  7. Ariel GodoiAtacante – Brasil
  8. Letícia IzidoroGoleira – Brasil
  9. Ivana FusoMeia – Brasil
  10. Victoria AlbuquerqueMeia – Brasil
  11. Letícia MonteiroMeia – Brasil
  12. Paola GarciaMeia – Colômbia
  13. JulieteDefensora – Brasil
  14. Gi FernandesDefensora – Brasil
  15. Belén AquinoMeia – Uruguai
  16. Duda SampaioMeia – Brasil
  17. RhaizzaAtacante – Brasil
  18. JaquelineAtacante – Brasil
  19. Dayana RodriguezMeia – Venezuela
  20. RillaryGoleira – Brasil
  21. Duda MineiraDefensora – Brasil
  22. TamiresDefensora – Brasil
  23. JhonsonAtacante – Brasil
  24. Carol NogueiraAtacante – Brasil
  25. Ana VitóriaMeia – Brasil
  26. ErikaDefensora – Brasil
Jogadoras do Corinthians comemoram classificação à final do Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
Jogadoras do Corinthians comemoram classificação à final do Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

ASFAR

  1. Khadija Er-RmichiGoleira – Marrocos
  2. Zineb RedouaniDefensora – Marrocos
  3. Flore NgomaDefensora – Congo DR
  4. Siham BoukhamiDefensora – Marrocos
  5. Nouhaila BenzinaDefensora – Marrocos
  6. Fatima Zahra DahmosMeia – Marrocos
  7. Doha El MadaniAtacante – Marrocos
  8. Zineb ErroudanyMeia – Marrocos
  9. Safa BanoukAtacante – Marrocos
  10. Najat BadriMeia – Marrocos
  11. Fatima TagnaoutAtacante – Marrocos
  12. Ouahiba BoukhamiMeia – Marrocos
  13. Aziza RabbahDefensora – Marrocos
  14. Ghizlane ChhiriDefensora – Marrocos
  15. Hind HasnaouiGoleira – Marrocos
  16. Hanane Ait El HajDefensora – Marrocos
  17. Sanaa MssoudyAtacante – Marrocos
  18. Paulmiche MahounaMeia – Congo DR
  19. Soa BouftiniMeia – Marrocos
  20. Ouafaa BentahriAtacante – Marrocos
  21. Yolande GnammiAtacante – Benim
  22. Hiba YoussoufiDefensora – Marrocos
  23. Fatiha NaamGoleira – Marrocos
  24. Hajar SaidDefensora – Marrocos
  25. Noura MouadniMeia – Marrocos
  26. Anissa LahmariAtacante – Marrocos

Gotham

  1. Shelby HoganGoleira – Estados Unidos
  2. Jaedyn ShawMeia – Estados Unidos
  3. BruninhaDefensora – Brasil
  4. Lilly RealeDefensora – Estados Unidos
  5. Josene HasboMeia – Dinamarca
  6. Emily SonnettDefensora – Estados Unidos
  7. Jaelin HowellMeia – Estados Unidos
  8. Sarah SchupanskyMeia – Estados Unidos
  9. Ryan CampbellGoleira – Estados Unidos
  10. Savannah McCaskillMeia – Estados Unidos
  11. Talia SommerAtacante – Israel
  12. Rose LavelleMeia – Estados Unidos
  13. Mak WhithamAtacante – Estados Unidos
  14. Gabi PortilhoAtacante – Brasil
  15. Kayla DuranDefensora – Estados Unidos
  16. Teagan WyGoleira – Estados Unidos
  17. Soa CookAtacante – Estados Unidos
  18. Mandy FreemanDefensora – Estados Unidos
  19. Midge PurceAtacante – Estados Unidos
  20. Andrea KitahataAtacante – Estados Unidos
  21. Jess CarterDefensora – Inglaterra
  22. Katie StengelAtacante – Estados Unidos
  23. Jordynn DudleyAtacante – Estados Unidos
  24. Ann-Katrin BergerGoleira – Alemanha
  25. Khyah HarperAtacante – Estados Unidos
  26. Stella NyamekyeMeia – Gana
Jogadoras do Gotham FC antes da partida contra o Orlando Pride, pela semifinal da NWSL
Jogadoras do Gotham FC antes da partida contra o Orlando Pride, pela semifinal da NWSL (Foto: Divulgação)

Arsenal

  1. Emily FoxDefensora – Estados Unidos
  2. Lotte Wubben-MoyDefensora – Inglaterra
  3. Laia CodinaDefensora – Espanha
  4. Leah WilliamsonDefensora – Inglaterra
  5. Steph CatleyDefensora – Austrália
  6. Mariona CaldenteyMeia – Espanha
  7. Beth MeadAtacante – Inglaterra
  8. Kim LittleMeia – Escócia
  9. Katie McCabeDefensora – República da Irlanda
  10. Frida MaanumMeia – Noruega
  11. Daphne van DomselaarGoleira – Países Baixos
  12. Olivia SmithAtacante – Canadá
  13. Chloe KellyAtacante – Inglaterra
  14. Caitlin FoordAtacante – Austrália
  15. Victoria PelovaMeia – Países Baixos
  16. Alessia RussoAtacante – Inglaterra
  17. Taylor HindsDefensora – Inglaterra
  18. Stina BlacksteniusAtacante – Suécia
  19. Anneke BorbeGoleira – Alemanha
  20. Smilla HolmbergDefensora – Suécia
  21. Kyra Cooney-CrossMeia – Austrália
  22. Naomi WilliamsGoleira – Inglaterra
  23. Sophie HarwoodMeia – Inglaterra
  24. Amy LiddiardGoleira – Inglaterra

