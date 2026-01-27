Corinthians, Arsenal, Gotham e ASFAR: veja elencos dos times da Copa dos Campeões
Torneio tem início nesta quarta-feira (28)
- Matéria
- Mais Notícias
Arsenal (Inglaterra), ASFAR (Marrocos), Gotham (Inglaterra) e Corinthians (Brasil) entram em campo nos dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro em busca do título da primeira edição da Copa dos Campeões.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Fifa divulga premiação da Copa dos Campeões Feminina; veja quanto Corinthians pode receber
Futebol Feminino23/01/2026
- Futebol Feminino
Empresa de Michele Kang entra como parceira da Copa dos Campeões Feminina
Futebol Feminino22/01/2026
- Futebol Feminino
Corinthians divulga lista de relacionadas para Copa dos Campeões Feminina
Futebol Feminino20/01/2026
As semifinais serão disputadas na quarta-feira (28), no Estádio do Brentford. O Corinthians enfrenta o Gotham às 9h30 (de Brasília), enquanto Arsenal e ASFAR duelam às 15h.
No domingo (1º de fevereiro), o Emirates Stadium recebe a decisão: disputa do terceiro lugar às 11h45 e a grande final às 15h, quando será conhecida a primeira campeã intercontinental de clubes do futebol feminino.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Elencos dos clubes participantes da Copa dos Campeões
Corinthians
- Nicole Ramos – Goleira – Brasil
- Letícia Teles – Defensora – Brasil
- Thaís Ferreira – Defensora – Brasil
- Gisela Robledo – Atacante – Colômbia
- Andressa Alves – Atacante – Brasil
- Gabi Zanotti – Meia – Brasil
- Ariel Godoi – Atacante – Brasil
- Letícia Izidoro – Goleira – Brasil
- Ivana Fuso – Meia – Brasil
- Victoria Albuquerque – Meia – Brasil
- Letícia Monteiro – Meia – Brasil
- Paola Garcia – Meia – Colômbia
- Juliete – Defensora – Brasil
- Gi Fernandes – Defensora – Brasil
- Belén Aquino – Meia – Uruguai
- Duda Sampaio – Meia – Brasil
- Rhaizza – Atacante – Brasil
- Jaqueline – Atacante – Brasil
- Dayana Rodriguez – Meia – Venezuela
- Rillary – Goleira – Brasil
- Duda Mineira – Defensora – Brasil
- Tamires – Defensora – Brasil
- Jhonson – Atacante – Brasil
- Carol Nogueira – Atacante – Brasil
- Ana Vitória – Meia – Brasil
- Erika – Defensora – Brasil
ASFAR
- Khadija Er-Rmichi – Goleira – Marrocos
- Zineb Redouani – Defensora – Marrocos
- Flore Ngoma – Defensora – Congo DR
- Siham Boukhami – Defensora – Marrocos
- Nouhaila Benzina – Defensora – Marrocos
- Fatima Zahra Dahmos – Meia – Marrocos
- Doha El Madani – Atacante – Marrocos
- Zineb Erroudany – Meia – Marrocos
- Safa Banouk – Atacante – Marrocos
- Najat Badri – Meia – Marrocos
- Fatima Tagnaout – Atacante – Marrocos
- Ouahiba Boukhami – Meia – Marrocos
- Aziza Rabbah – Defensora – Marrocos
- Ghizlane Chhiri – Defensora – Marrocos
- Hind Hasnaoui – Goleira – Marrocos
- Hanane Ait El Haj – Defensora – Marrocos
- Sanaa Mssoudy – Atacante – Marrocos
- Paulmiche Mahouna – Meia – Congo DR
- Soa Bouftini – Meia – Marrocos
- Ouafaa Bentahri – Atacante – Marrocos
- Yolande Gnammi – Atacante – Benim
- Hiba Youssoufi – Defensora – Marrocos
- Fatiha Naam – Goleira – Marrocos
- Hajar Said – Defensora – Marrocos
- Noura Mouadni – Meia – Marrocos
- Anissa Lahmari – Atacante – Marrocos
Gotham
- Shelby Hogan – Goleira – Estados Unidos
- Jaedyn Shaw – Meia – Estados Unidos
- Bruninha – Defensora – Brasil
- Lilly Reale – Defensora – Estados Unidos
- Josene Hasbo – Meia – Dinamarca
- Emily Sonnett – Defensora – Estados Unidos
- Jaelin Howell – Meia – Estados Unidos
- Sarah Schupansky – Meia – Estados Unidos
- Ryan Campbell – Goleira – Estados Unidos
- Savannah McCaskill – Meia – Estados Unidos
- Talia Sommer – Atacante – Israel
- Rose Lavelle – Meia – Estados Unidos
- Mak Whitham – Atacante – Estados Unidos
- Gabi Portilho – Atacante – Brasil
- Kayla Duran – Defensora – Estados Unidos
- Teagan Wy – Goleira – Estados Unidos
- Soa Cook – Atacante – Estados Unidos
- Mandy Freeman – Defensora – Estados Unidos
- Midge Purce – Atacante – Estados Unidos
- Andrea Kitahata – Atacante – Estados Unidos
- Jess Carter – Defensora – Inglaterra
- Katie Stengel – Atacante – Estados Unidos
- Jordynn Dudley – Atacante – Estados Unidos
- Ann-Katrin Berger – Goleira – Alemanha
- Khyah Harper – Atacante – Estados Unidos
- Stella Nyamekye – Meia – Gana
Arsenal
- Emily Fox – Defensora – Estados Unidos
- Lotte Wubben-Moy – Defensora – Inglaterra
- Laia Codina – Defensora – Espanha
- Leah Williamson – Defensora – Inglaterra
- Steph Catley – Defensora – Austrália
- Mariona Caldentey – Meia – Espanha
- Beth Mead – Atacante – Inglaterra
- Kim Little – Meia – Escócia
- Katie McCabe – Defensora – República da Irlanda
- Frida Maanum – Meia – Noruega
- Daphne van Domselaar – Goleira – Países Baixos
- Olivia Smith – Atacante – Canadá
- Chloe Kelly – Atacante – Inglaterra
- Caitlin Foord – Atacante – Austrália
- Victoria Pelova – Meia – Países Baixos
- Alessia Russo – Atacante – Inglaterra
- Taylor Hinds – Defensora – Inglaterra
- Stina Blackstenius – Atacante – Suécia
- Anneke Borbe – Goleira – Alemanha
- Smilla Holmberg – Defensora – Suécia
- Kyra Cooney-Cross – Meia – Austrália
- Naomi Williams – Goleira – Inglaterra
- Sophie Harwood – Meia – Inglaterra
- Amy Liddiard – Goleira – Inglaterra
- Matéria
- Mais Notícias