Fora de Campo

Corinthians disputa 1º Mundial de Clubes feminino; CazéTV transmite torneio

Corinthians representa Brasil no 1º Mundial

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/01/2026
17:25
Jogadoras do Corinthians comemoram gol na semifinal do Brasileirão Feminino
imagem cameraNa primeira edição do Mundial de Clubes Feminino, o único representante brasileiro é o Corinthians (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)
O Corinthians representará o Brasil e a América do Sul no primeiro Mundial de Clubes Feminino de Futebol, que acontecerá em Londres, Inglaterra, entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026. A CazéTV detém os direitos exclusivos de transmissão do torneio para o público brasileiro.

A competição reunirá quatro equipes campeãs de diferentes continentes. Além do Corinthians, que garantiu sua vaga ao conquistar a Copa Libertadores da América em 2025, participarão o Arsenal (Inglaterra), o Gotham FC (Estados Unidos) e o Asfar (Marrocos).

A grande final será disputada no dia 1 de fevereiro, no Estádio do Arsenal.

➡️ Agustina pede desculpas à torcida do Corinthians por faixa provocativa 

CazéTV transmitirá Mundial de Clubes Feminino com Corinthians

A CazéTV será o canal exclusivo de transmissão do Mundial de Clubes Feminino de Futebol, torneio que marca um novo capítulo na história do futebol feminino. As repórteres Laura Luzzi e Day Natale estarão em Londres para acompanhar os bastidores, a preparação das equipes e toda a trajetória do Corinthians na busca pelo título intercontinental.

O Corinthians - único representante brasileiro e sul-americano na competição - estreia no dia 28 de janeiro, contra o Gotham FC, em uma das semifinais. A outra semifinal será entre Asfar e Arsenal.

Calendário das Brabas em 2026

  • Copa dos Campeões da Fifa - 28 de janeiro e  1º de fevereiro
  • Supercopa Feminina - 8 de fevereiro
  • Brasileirão Feminino A1 - 15 de fevereiro a 4 de outubro
  • Copa do Brasil Feminina - 22 de abril a 15 de novembro
  • Paulistão Feminino - segundo semestre (data a definir)
Corinthians campeão do Brasileirão Feminino 2025 diante do Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Corinthians celebra título do Brasileirão Feminino 2025 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

