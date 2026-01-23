A Fifa divulgou nesta sexta-feira (23) a premiação da primeira Copa dos Campeões Feminina. O torneio, que tem o Corinthians como representante da América do Sul, terá a maior premiação individual já paga no futebol feminino, com cerca de 2,3 milhões de dólares para o campeão.

O campeão receberá US$ 2,3 milhões, enquanto as vice-campeãs ficarão com US$ 1 milhão. A participação rende cerca de 200 mil dólares, cerca de um milhão. A competição será realizada entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro, em Londres, na Inglaterra.

Os dois clubes eliminados na Primeira e na Segunda Rodadas — o representante da OFC, Auckland United FC (Nova Zelândia), e o representante da AFC, Wuhan Chegu Jiangda WFC (China) — receberão US$ 100 mil cada.

— Um total de quase US$ 4 milhões distribuídos entre os seis participantes, de acordo com o desempenho, é uma declaração clara de confiança no futebol feminino de clubes e nas jogadoras, equipes e competições que impulsionam seu crescimento contínuo — afirmou o secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström.

— Isso reflete o crescimento global do futebol feminino e o compromisso da FIFA em realizar investimentos direcionados e significativos que fortaleçam o futebol feminino de clubes a longo prazo. Nosso foco é claro: continuar investindo, expandindo e elevando o futebol feminino de clubes em todos os níveis — garantindo que oportunidade, visibilidade e valor acompanhem as performances excepcionais vistas em campo — completa.

Premiação da Copa dos Campeões

Campeã: US$ 2,3 milhões → R$ 11,5 milhões

US$ 2,3 milhões → Vice-campeã: US$ 1 milhão → R$ 5 milhões

US$ 1 milhão → Semifinalistas (cada): US$ 200 mil → R$ 1 milhão

US$ 200 mil → Eliminadas na 1ª e 2ª fases (cada): US$ 100 mil → R$ 500 mil

US$ 100 mil → Premiação total distribuída: cerca de US$ 4 milhões → aprox. R$ 20 milhões