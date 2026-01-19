A Fifa divulgou, nesta segunda-feira (19), como será a taça da primeira Copa dos Campeões Feminina, que acontece entre janeiro e fevereiro em Londres, na Inglaterra. O Corinthians é o único representante da América do Sul entre os quatros times que disputam o torneio, o primeiro envolvendo clubes do futebol feminino.

O troféu foi apresentado em uma escola inglesa. O evento contou com a participação da ex-jogadora da seleção inglesa e lenda do Arsenal, Alex Scott, ao lado da treinadora bicampeã da Copa do Mundo Feminina da FIFA e diretora de futebol da entidade, Jill Ellis.

— Como ex-técnica, acredito firmemente que devemos aproveitar todas as oportunidades para interagir com a nova geração e compartilhar os valores e a magia do nosso esporte. Este novo torneio incrível ajudará a inspirar uma nova geração de torcedores apaixonados pelo futebol feminino – meninas e meninos – e apoiará a evolução e o crescimento contínuos do esporte — disse Ellis.

Programação da Copa dos Campeões Feminina

O dia reserva dois confrontos de peso. Na primeira semifinal, Gotham FC, campeão da Concacaf, encara o Corinthians, vencedor da Conmebol Libertadores Feminina, às 9h30 (horário de Brasília). Na sequência, às 15h (de Brasília), o Arsenal Women, atual campeão da Champions Feminina, enfrenta o ASFAR, campeão da Liga dos Campeões Feminina da CAF.

A definição do torneio acontece no domingo, 1º de fevereiro, no Emirates Stadium, casa do Arsenal. O estádio receberá a disputa pelo terceiro lugar, às 11h45 (de Brasília), e a grande final, às 15h, quando serão coroadas as primeiras campeãs intercontinentais de clubes do futebol feminino.

Veja imagens da taça que o Corinthians disputa

Segundo a Fifa, "o troféu apresenta seis mapas – representando a localização de cada nação participante – dispostos em torno de um emblema central que reflete tanto o alcance global do futebol feminino de clubes quanto a importância internacional do torneio. Confeccionado com elegância e materiais de alta qualidade, o troféu é um símbolo de prestígio e conquista."

BRENTFORD, ENGLAND - JANUARY 19: The FIFA Women's Champions Cup Trophy is pictured during the reveal at Lionel Primary School on January 19, 2026 in Brentford, England. (Photo by Kate Green - FIFA/FIFA via Getty Images)