Futebol Feminino

Com Corinthians na briga, Fifa divulga imagens da taça da Copa dos Campeões Feminina

Brabas serão as representantes da América do Sul no torneio

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/01/2026
16:21
Alex Scottt e Jill Ellis durante apresentação do troféu da Copa dos Campeões. (Photo by Kate Green - FIFA/FIFA via Getty Images)
Alex Scottt e Jill Ellis durante apresentação do troféu da Copa dos Campeões. (Photo by Kate Green - FIFA/FIFA via Getty Images)
A Fifa divulgou, nesta segunda-feira (19), como será a taça da primeira Copa dos Campeões Feminina, que acontece entre janeiro e fevereiro em Londres, na Inglaterra. O Corinthians é o único representante da América do Sul entre os quatros times que disputam o torneio, o primeiro envolvendo clubes do futebol feminino.

O troféu foi apresentado em uma escola inglesa. O evento contou com a participação da ex-jogadora da seleção inglesa e lenda do Arsenal, Alex Scott, ao lado da treinadora bicampeã da Copa do Mundo Feminina da FIFA e diretora de futebol da entidade, Jill Ellis.

— Como ex-técnica, acredito firmemente que devemos aproveitar todas as oportunidades para interagir com a nova geração e compartilhar os valores e a magia do nosso esporte. Este novo torneio incrível ajudará a inspirar uma nova geração de torcedores apaixonados pelo futebol feminino – meninas e meninos – e apoiará a evolução e o crescimento contínuos do esporte — disse Ellis.

Programação da Copa dos Campeões Feminina

O dia reserva dois confrontos de peso. Na primeira semifinal, Gotham FC, campeão da Concacaf, encara o Corinthians, vencedor da Conmebol Libertadores Feminina, às 9h30 (horário de Brasília). Na sequência, às 15h (de Brasília), o Arsenal Women, atual campeão da Champions Feminina, enfrenta o ASFAR, campeão da Liga dos Campeões Feminina da CAF.

A definição do torneio acontece no domingo, 1º de fevereiro, no Emirates Stadium, casa do Arsenal. O estádio receberá a disputa pelo terceiro lugar, às 11h45 (de Brasília), e a grande final, às 15h, quando serão coroadas as primeiras campeãs intercontinentais de clubes do futebol feminino.

Veja imagens da taça que o Corinthians disputa

Segundo a Fifa, "o troféu apresenta seis mapas – representando a localização de cada nação participante – dispostos em torno de um emblema central que reflete tanto o alcance global do futebol feminino de clubes quanto a importância internacional do torneio. Confeccionado com elegância e materiais de alta qualidade, o troféu é um símbolo de prestígio e conquista."

Troféu da Copa dos Campeões. (Photo by Kate Green - FIFA/FIFA via Getty Images)
BRENTFORD, ENGLAND - JANUARY 19: The FIFA Women's Champions Cup Trophy is pictured during the reveal at Lionel Primary School on January 19, 2026 in Brentford, England. (Photo by Kate Green - FIFA/FIFA via Getty Images)
Troféu da Copa dos Campeões. (Photo by Kate Green - FIFA/FIFA via Getty Images)
BRENTFORD, ENGLAND - JANUARY 19: The FIFA Women's Champions Cup Trophy is pictured during the reveal at Lionel Primary School on January 19, 2026 in Brentford, England. (Photo by Kate Green - FIFA/FIFA via Getty Images)

