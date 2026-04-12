O Corinthians encerrou sua participação na Teal Rising Cup com uma goleada por 8 a 0 sobre o América-MEX e garantiu o terceiro lugar na competição. A equipe brasileira teve controle da partida desde o início e construiu o placar com gols de Jaqueline, duas vezes, Carol Nogueira, também em dose dupla, além de Paola García, Ariel Godoi e Letícia Monteiro.

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Jaqueline foi um dos destaques ao balançar as redes em duas oportunidades, enquanto Carol Nogueira marcou dois gols em seu retorno após período de recuperação de lesão. Paola García também teve participação relevante ao anotar seu primeiro gol com a camisa do Corinthians.

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O Corinthians na Teal Rising Cup 2026

A disputa pelo terceiro lugar veio após a derrota por 2 a 1 para o Kansas City Current na semifinal. Na ocasião, o Corinthians chegou a empatar com gol de Jaqueline, mas voltou a sofrer na sequência e acabou eliminado da decisão.

Com o resultado, a equipe enfrentou o América-MEX na decisão pelo pódio e encerrou o torneio com uma vitória expressiva. Ainda neste domingo, às 20h (horário de Brasília), Palmeiras e Kansas decidem o título do torneio.

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