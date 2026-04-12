Evelin atende torcedores, dá autógrafos e reflete sobre estar na Seleção principal: 'É inesquecível'
Atacante vive sua primeira convocação no profissional
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Em uma noite de goleada brasileira na Arena Pantanal, não foi só quem esteve em campo que chamou atenção do público. A jovem Evelin Bonifácio, de 18 anos, acompanhou a vitória do Brasil por 5 a 1 e atendeu torcedores.
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— A sensação é inesquecível. Não esperava nesse momento, esperava um pouquinho mais para frente, essa notícia chegou até mim e eu fiquei muito feliz. É incrível demais estar aqui com as meninas do profissional e conseguir trabalhar junto com elas — disse Evelin.
A atacante destacou ainda a importância do contato com o público, reconhecendo que, como atleta, também ocupa um lugar de inspiração para quem sonha em seguir no futebol. O mesmo ato foi repetido por Tainá Maranhão, Dudinha, entre outras atletas que permaneceram no gramado mesmo após o apito final.
Evelin é convocada pela primeira vez para a Seleção principal
Evelin estava nos Estados Unidos com a Seleção Brasileira sub-20 quando foi chamada por Arthur Elias para substituir Jheniffer, cortada por lesão. Já em Cuiabá, chegou na reta final da preparação para a estreia na Fifa Series e por isso não foi relacionada para a partida.
O Brasil volta a campo para enfrentar a Zâmbia, nesta terça-feira (14), às 21h30 no horário local e 22h30 no horário de Brasília. O jogo é válido pela segunda rodada da Fifa Series Feminina 2026.
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"A sensação é inesquecível. Não esperava nesse momento, esperava um pouquinho mais para frente, essa notícia chegou até mim e eu fiquei muito feliz. É incrível demais estar aqui com as meninas do profissional e conseguir trabalhar junto com elas", Evelin Bonifácio, atacante do… pic.twitter.com/BXpe4ykbRQ— Giselly Corrêa (@gisellycorreab_) April 12, 2026
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