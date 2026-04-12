

Em uma noite de goleada brasileira na Arena Pantanal, não foi só quem esteve em campo que chamou atenção do público. A jovem Evelin Bonifácio, de 18 anos, acompanhou a vitória do Brasil por 5 a 1 e atendeu torcedores.

continua após a publicidade

— A sensação é inesquecível. Não esperava nesse momento, esperava um pouquinho mais para frente, essa notícia chegou até mim e eu fiquei muito feliz. É incrível demais estar aqui com as meninas do profissional e conseguir trabalhar junto com elas — disse Evelin.

A atacante destacou ainda a importância do contato com o público, reconhecendo que, como atleta, também ocupa um lugar de inspiração para quem sonha em seguir no futebol. O mesmo ato foi repetido por Tainá Maranhão, Dudinha, entre outras atletas que permaneceram no gramado mesmo após o apito final.

continua após a publicidade

Evelin é convocada pela primeira vez para a Seleção principal

Evelin estava nos Estados Unidos com a Seleção Brasileira sub-20 quando foi chamada por Arthur Elias para substituir Jheniffer, cortada por lesão. Já em Cuiabá, chegou na reta final da preparação para a estreia na Fifa Series e por isso não foi relacionada para a partida.

O Brasil volta a campo para enfrentar a Zâmbia, nesta terça-feira (14), às 21h30 no horário local e 22h30 no horário de Brasília. O jogo é válido pela segunda rodada da Fifa Series Feminina 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte na Seleção Feminina na Fifa Series

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável