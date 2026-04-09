Com gol de Poliana, Palmeiras vence América e vai à final da Teal Rising Cup
Palestrinas balançaram as redes no segundo tempo
O Palmeiras venceu o América-MEX por 1 a 0 nesta quinta-feira (9), no CPKC Stadium, em Kansas City, e garantiu vaga na final da Teal Rising Cup. O gol da classificação foi marcado pela zagueira Poliana, aos 22 minutos do segundo tempo.
A competição é disputada durante a Data Fifa e reúne equipes de diferentes países em formato de semifinal e final. O América disputará o terceiro lugar.
Com o resultado, as Palestrinas avançam à decisão do torneio internacional e aguardam o vencedor do confronto entre Corinthians e Kansas City Current, que se enfrentam às 22h (horário de Brasília).
Palmeiras supera campanha da temporada passada
O gol da vitória saiu na reta final, quando Poliana subiu bem após bola levantada na área e cabeceou para o fundo das redes, garantindo o triunfo alviverde. A jogada premiou a insistência do Palmeiras, que pressionou ao longo do segundo tempo em busca do resultado.
Com a classificação, o clube supera a campanha de 2025, quando terminou na terceira colocação, e agora entra em campo em busca do título inédito da Teal Rising Cup.
