menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Com gol de Poliana, Palmeiras vence América e vai à final da Teal Rising Cup

Palestrinas balançaram as redes no segundo tempo

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 09/04/2026
21:40
Palmeiras vence América-MEX por 1 a 0 nos Estados Unidos. (Paloma Cassiano/Palmeiras/by Canon)
Palmeiras vence América-MEX por 1 a 0 nos Estados Unidos. (Paloma Cassiano/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras venceu o América-MEX por 1 a 0 nesta quinta-feira (9), no CPKC Stadium, em Kansas City, e garantiu vaga na final da Teal Rising Cup. O gol da classificação foi marcado pela zagueira Poliana, aos 22 minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

A competição é disputada durante a Data Fifa e reúne equipes de diferentes países em formato de semifinal e final. O América disputará o terceiro lugar.

Com o resultado, as Palestrinas avançam à decisão do torneio internacional e aguardam o vencedor do confronto entre Corinthians e Kansas City Current, que se enfrentam às 22h (horário de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Palmeiras supera campanha da temporada passada

O gol da vitória saiu na reta final, quando Poliana subiu bem após bola levantada na área e cabeceou para o fundo das redes, garantindo o triunfo alviverde. A jogada premiou a insistência do Palmeiras, que pressionou ao longo do segundo tempo em busca do resultado.

Com a classificação, o clube supera a campanha de 2025, quando terminou na terceira colocação, e agora entra em campo em busca do título inédito da Teal Rising Cup.

continua após a publicidade

➡️ Meia do Palmeiras destaca vitrine internacional da Teal Rising Cup

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras e América-MEX se enfrentaram pela Teal Rising Cup. (Améria-MEX/Divulgação)
circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias