Futebol Feminino

Emily Lima define estratégia e objetivo do Corinthians na Teal Rising Cup

Brabas estreiam contra o Kansas City nesta quinta (9)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/04/2026
11:03
Emily Lima comanda treino do Corinthians. (Agência Corinthians/Divulgação)
O Corinthians encara a Teal Rising Cup como oportunidade para rodar o elenco e ajustar a equipe visando a sequência da temporada. A técnica Emily Lima destacou que o torneio será fundamental para avaliar atletas com menos minutos e projetar o time ideal para a estreia diante do Kansas City Current, nesta quinta-feira (9), às 22h (de Brasília), com transmissão da ESPN 2.

— A gente vai conseguir avaliar ainda mais jogadoras que tiveram ainda poucos minutos no Campeonato Brasileiro. Então, é um momento muito bom — afirmou a treinadora, após o jogo contra o Bragantino, que garantiu a liderança do Brasileirão Feminino para as Brabas antes da data Fifa.

Além do caráter de observação, Emily ressaltou que o Timão chega ao torneio após cumprir uma meta importante no cenário nacional, como líder.

— A gente termina essa primeira parada aqui com o primeiro objetivo nosso, desde quando chegamos, que era terminar como líder do Brasileiro, e para descansar no campeonato com as meninas nas seleções — explicou.

+ Aposte na vitória das Brabas
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Com desfalques por convocações e foco no desenvolvimento do elenco, a comissão técnica vê a competição internacional como um laboratório para encontrar a melhor formação e elevar o nível de desempenho da equipe.

— É tentar a melhor equipe para a estreia contra o Kansas, e tentar fazer um bom torneio e terminar esse torneio melhor do que foi o ano passado — completou Emily.

Em 2025, o Corinthians venceu o Chicago Stars por 1 a 0, com gol de Letícia Teles, e se classificou à final da competição. Na decisão, contra o Kansas City, as Brabas foram superadas por 2 a 1. Gabi Zanotti fez o único gol alvinegro, enquanto Michelle Cooper e Long marcaram para as norte-americanas.

Lista de relacionadas do Corinthians para a Teal Rising Cup

  1. Andressa Alves
  2. Ariel Godoi
  3. Carol Nogueira
  4. Duda Mineira
  5. Erika
  6. Gabi Zanotti
  7. Ivana Fuso
  8. Jaqueline
  9. Juliete
  10. Letícia Monteiro
  11. Letícia Teles
  12. Manu Olivan
  13. Nicole
  14. Paola Garcia
  15. Rafa Rocha
  16. Rhaizza
  17. Rillary
  18. Tamires
  19. Vic Albuquerque

