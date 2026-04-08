Emily Lima define estratégia e objetivo do Corinthians na Teal Rising Cup
Brabas estreiam contra o Kansas City nesta quinta (9)
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians encara a Teal Rising Cup como oportunidade para rodar o elenco e ajustar a equipe visando a sequência da temporada. A técnica Emily Lima destacou que o torneio será fundamental para avaliar atletas com menos minutos e projetar o time ideal para a estreia diante do Kansas City Current, nesta quinta-feira (9), às 22h (de Brasília), com transmissão da ESPN 2.
- Futebol Feminino
- Futebol Feminino
- Futebol Feminino
— A gente vai conseguir avaliar ainda mais jogadoras que tiveram ainda poucos minutos no Campeonato Brasileiro. Então, é um momento muito bom — afirmou a treinadora, após o jogo contra o Bragantino, que garantiu a liderança do Brasileirão Feminino para as Brabas antes da data Fifa.
Além do caráter de observação, Emily ressaltou que o Timão chega ao torneio após cumprir uma meta importante no cenário nacional, como líder.
— A gente termina essa primeira parada aqui com o primeiro objetivo nosso, desde quando chegamos, que era terminar como líder do Brasileiro, e para descansar no campeonato com as meninas nas seleções — explicou.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Com desfalques por convocações e foco no desenvolvimento do elenco, a comissão técnica vê a competição internacional como um laboratório para encontrar a melhor formação e elevar o nível de desempenho da equipe.
— É tentar a melhor equipe para a estreia contra o Kansas, e tentar fazer um bom torneio e terminar esse torneio melhor do que foi o ano passado — completou Emily.
Em 2025, o Corinthians venceu o Chicago Stars por 1 a 0, com gol de Letícia Teles, e se classificou à final da competição. Na decisão, contra o Kansas City, as Brabas foram superadas por 2 a 1. Gabi Zanotti fez o único gol alvinegro, enquanto Michelle Cooper e Long marcaram para as norte-americanas.
Lista de relacionadas do Corinthians para a Teal Rising Cup
- Andressa Alves
- Ariel Godoi
- Carol Nogueira
- Duda Mineira
- Erika
- Gabi Zanotti
- Ivana Fuso
- Jaqueline
- Juliete
- Letícia Monteiro
- Letícia Teles
- Manu Olivan
- Nicole
- Paola Garcia
- Rafa Rocha
- Rhaizza
- Rillary
- Tamires
- Vic Albuquerque
Foco total na preparação para a semifinal da Teal Rising Cup nesta quinta-feira! 🏆⚽️#AsBrabasInKansasCity#AsBrabasComEDS#VaiCorinthians pic.twitter.com/kOL6XGsmVP— Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) April 8, 2026
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias