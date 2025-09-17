Copa do Brasil Feminina: veja os times já classificados e jogos de hoje (17)

As oitavas de final da Copa do Brasil Feminina começaram na terça-feira (16), com a classificação de Bahia e Sport. Nesta quarta-feira (17), oito times entram em campo a partir das 15h, começando por Corinthians e Juventude.

Na quinta-feira (18), acontecem os últimos dois confrontos para completar os classificados às quartas de final. Na sexta (19), a CBF realiza o sorteio que define os confrontos e mandos de campo.

Relembre os classificados na Copa do Brasil

Na fase atual, todos os times do Brasileirão já entratram na competição. Primeiro, as 32 equipes da Série A3 disputaram entre si, depois, os 16 da A2 entraram e somente na terceira fase, os 16 da A1. Classificados, o Sport caiu para a segunda divisão, enquanto o Bahia fez uma campanha histórica indo até o mata mata.

No jogo que abriu as oitavas de final, as Leoas venceram o Realidade Jovem por 3 a 1, na Ilha do Retiro, sem transmissão. Os gols da classificação foram marcados por Géssica, Bianquinha e Layza.

Depois, o Bahia entrou em campo contra o Atlético-MG e venceu por 1 a 0, com gol de Wendy, que fez grande partida. O palco do duelo foi Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, que chamou atenção negativamente pela condição do gramado, muito criticado pela goleira Maike, das Vingadoras.

Jogadoras do Sport comemoram gol pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Sandy James/Sport)

Próximos jogos

Dos times que ainda entram em campo, o Vitória disputou a A2 em 2025 e permanece na briga pelo acesso na temporada que vem. Já o Atlético-PI, é um dos destaques do ano, sendo o atual campeão da A3 e o primeiro time do nordeste a conquistar um título nacional. As demais equipes estão na elite do futebol feminino.

Quarta-feira (17)

15h: Corinthians x Juventude - onde assistir: Sportv

17h: Bragantino x Atlético Piauiense - sem transmissão

18h: São Paulo x Flamengo - onde assistir: Sportv

19h: Palmeiras x América-MG - onde assistir: NSports

Quinta-feira (18)

16h: Ferroviária x Vitória - onde assistir: NSports

18h: Internacional x Fluminense - onde assistir: Sportv

