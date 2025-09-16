Na partida entre Atlético-MG e Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, chamou a atenção a condição do gramado do Estádio Antônio Carneiro. Com diversas irregularidades, o campo foi alvo de críticas pelas equipes, especialmente da goleira Maike, do Galo.

No intervalo do jogo, Cássia, capitã das Mulheres de Aço, foi questionada pela reportagem do Sportv sobre o assunto e disse que era preciso "jogar com o que tem", reconhecendo a dificuldade imposta pelo campo. Depois foi a vez de Maike, que reforçou a crítica.

— Na verdade, a gente sabia que ia ser um jogo bem difícil, bem truncado, infelizmente as condições do gramado não são adequadas para um nível alto de futebol que a gente tem que apresentar. As duas equipes são muito qualificadas e merecem um gramado melhor para poder praticar um bom futebol. Não é uma desculpa, mas eu acredito que essas coisas têm que ser revistas. Obrigada. — disse a goleira atleticana.

O jogo desta terça-feira (16) terminou 1 a 0 para o Bahia, que avançou para as quartas de final. Mais cedo, o Sport também conquistou a vaga e os demais jogos acontecem na quarta (17) e na quinta-feira (18).

Veja imagens do campo do jogo entre Bahia x Atlético-MG

Grandes partes do gramado, especialmente o lado que foi campo de defesa do time baiano no primeiro tempo, apresentavam pedaços com areia e de aspecto ressecado. No intervalo, a transmissão do Sportv capturou detalhes de como estava o campo.

Gramado do Estádio Antônio Carneiro, para Bahia x Atlético-MG, na Copa do Brasil Feminina (Foto: Reprodução/Sportv)

Gramado do estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, na Bahia (Foto: Reprodução/Sportv)

Gramado do estádio Anônio Carneiro no jogo entre Bahia e Atlético-MG pelas oitavas da Copa do Brasil Feminina (Foto: Reprodução/Sportv)

Como foi Bahia 1 x 0 Atlético-MG

Primeiro tempo

Num gramado com irregularidades, os times encontraram uma dificuldade a mais para construir suas jogadas. Mesmo assim, o Bahia conseguiu impor sua superioridade durante o primeiro tempo, mas não sem abrir o placar.

As principais investidas passaram por Wendy, que teve a primeira chance de perigo aos 17, mas Karen, zagueira atleticana, desviou a finalização a tempo, mandando pra escanteio. A uruguaia também tentou de finalizações de longe, para fora.

Com dificuldade de superar a defesa tricolor, o Atlético chegou poucas vezes ao ataque, mas Yanne não foi exigida. Aos 34, Angela Gomes teve outra grande chance. Depois de cruzamento preciso, Angela cabeceou livre para a defesa de Mayke, em dois tempos.

Segundo tempo

A segunda etapa voltou intensa, com boas chances para os dois lados. A primeira foi do Bahia, após jogada trabalhada de Angela com Cássia e Rhaizza, que cortou para dentro e bateu pro gol, mas Maike impediu novamente.

A resposta do Atlético veio em seguida. Luana Índia recebeu lançamento e, pressionada pela marcação, arriscou de longe, para fora. E o Bahia voltou a atacar em seguida com Wendy, agora pela direita, que cruzou rasteiro na área procurando Rhaizza, mas a defesa afastou antes da bola encontrar a camisa 7.

Nos minutos seguintes, o Bahia cresceu no jogo e Maike voltou a ser exigida em finalizações de Wendy e depois de Ary. Foi somente aos 28 minutos que a superioridade das Mulheres de Aço virou vantagem. Dos pés da uruguaia, destaque do time, que dominou, tirou da marcação e balançou as redes pela primeira no jogo.

Depois disso, o Bahia seguiu dominando as ações do jogo, sofrendo pouco defensivamente. O Galo tentou aproveitar a linha alta da defesa tricolor para enxaicar contra-ataques, mas Yanne pouco foi exigida. O time ainda teve algumas chances de ampliar o placar, principalmente com Rhaizza e Ary, mas o jogo terminou em 1 a 0.

