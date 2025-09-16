Palmeiras x América-MG: onde assistir ao vivo, horários e escalações do jogo pela Copa do Brasil Feminina

Em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, Palmeiras e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h, na Arena Barueri, em São Paulo. A vaga nas quartas de final será decidida em jogo único, de mando sorteado das Palestrinas. A partida será transmitida no canal NSports.

Nesta temporada, se enfrentaram pela 2ª rodada do Brasileirão Feminino, com vitória do time paulista por 2 a 1. Os gols foram de Amanda Gutierres e Isadora, Pimenta diminuiu. Em 2024, o Alviverde também venceu, mas por 2 a 0. Este será o terceiro confronto entre as equipes na história.

A equipe vencedora conhecerá seu adversário nas quartas de final na sexta-feira (19), quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará o sorteio. No primeiro dia de jogos, Sport e Bahia conquistaram a classificação. Ferroviária, Vitória, Atlético-PI, Bragantino, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Internacional, Corinthians e Juventude ainda jogam.

Oitavas de final Copa do Brasil Feminina Data e Hora Quarta-feira, 17 de setembro de 2025, às 19h (de Brasília) Local Arena Barueri, Barueri-SP Árbitro Samia Kelle de Amorim Alves (RJ) Assistentes Izabele de Oliveira (SP) e Robson Ferreira Oliveira (SP) Onde assistir N Sports

Como chega o Palmeiras

Para avançar às oitavas de final, o Palmeiras passou com tranquilidade pelo Avaí Kindermann na terceira fase. O jogo foi 4 a 0, com gols de Anny, Tainá Maranhão, Raíssa Bahia e Isadora.

Como avançou até as semifinais do Brasileirão e com o Paulistão em andamento, as Palestrinas chegam com ritmo para a partida decisiva pela Copa do Brasil Feminina. No último jogo, golearam o Realidade Jovem por 7 a 0, uma semana depois da eliminação para o Cruzeiro no mata-mata da A1.

➡️ Amanda Gutierres é artilheira do Brasileirão pela 3ª vez; relembre os gols decisivos



Brena comemora segundo gol do Palmeiras diante do Flamengo pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

Como chega o América-MG

O América-MG, por sua vez, não entra em campo há mais de um mês, em seu último duelo pela Copa do Brasil Feminina, contra o Santos. As Spartanas venceram por um a zero, com gol de Sassá.

Duda Pimenta é a artilheira do time na temporada, com quatro gols, seguida por Soraya e Gadu, ambas com três. Na armação, Rafa Levis lidera em assistências.

América Mineiro elimina Santos na Copa do Brasil Feminina. (Foto: Mourão Panda / América)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X AMÉRICA-MG

COPA DO BRASIL FEMININA - OITAVAS DE FINAL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 17 de setembro, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena Barueri, Barueri-SP;

📺 Transmissão: NSports;

🟨 Árbitro: Samia Kelle de Amorim Alves (RJ);

🚩 Assistentes: Izabele de Oliveira (SP) e Robson Ferreira Oliveira (SP);

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Camilla Orlando)

Tapia, Pati Maldaner, Poliana, Carla, Fê Palermo, Joselyn Espinales, Ingryd, Brena, Andressinha, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres.

AMÉRICA-MG (Técnico: Jorge Victor)

Taluane, Laís, Maiara, Mimi, Maísa, Sassá, Iara, Rafa Levis, Soraya, Thaynáe Pimenta.

