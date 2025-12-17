A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu todos os detalhes para a grande final da Copinha Feminina 2025. Flamengo e Grêmio se enfrentam no próximo sábado, 20 de dezembro, às 18h, na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP).

A decisão coloca frente a frente o Grêmio, tradicional clube gaúcho, e o Flamengo, dono de forte presença nas categorias de base, em um confronto das duas melhores campanhas do torneio.

Nas semis, o Imortal eliminou o Santos nas penalidades. Já as Meninas da Gávea bateram o Internacional por 2 a 1.

Grêmio é finalista da Copinha Feminina 2025. (Foto: Jhony Inacio/Ag.Paulistão)

Ingressos

Os ingressos são gratuitos, mas é necessário retirá-los previamente pelo site fpf.soudaliga.com.br. É importante que todos os torcedores estejam cadastrados na plataforma para garantir a entrada nos jogos.

Arbitragem

O jogo terá Daiane Muniz como árbitra principal, auxiliada por Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa nas bandeiras. Jessica Aparecida Milani será a quarta árbitra, enquanto Juliana Vicentin Esteves atua como quinta árbitra.

O VAR ficará sob comando de Adriano de Assis Miranda, com apoio de Amanda Matias Masseira e Adeli Mara Monteiro como AVARs. O observador VAR será Luiz Vanderlei Martinucho e a operação de replay será feita por Guilherme das Dores.

