Corinthians x Juventude: onde assistir ao vivo, horários e escalações do jogo pela Copa do Brasil Feminina
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina
Corinthians e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 15h, pelas oitavas de final Copa do Brasil Feminina. O jogo, de mando sorteado do Timão, será no Parque São Jorge e terá transmissão do SporTV.
As equipes já se enfrentaram nesta temporada, na segunda rodada do Brasileirão Feminino. Na ocasião, o time paulista venceu por 2 a 0, com gols de Vic Albuquerque.
A equipe vencedora conhecerá seu adversário nas quartas de final na sexta-feira (19), quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará o sorteio. No primeiro dia de jogos, Sport e Bahia conquistaram a classificação. Ferroviária, Vitória, Atlético-PI, Bragantino, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Internacional, Palmeiras e América-MG ainda jogam.
Ficha do jogo
Como chega o Corinthians
O Corinthians chega com a confiança em alta para o mata-mata da Copa do Brasil Feminina. No domingo (14), as Brabas conquistaram o heptacampeonato do Brasileirão ao vencer o Cruzeiro por 1 a 0.
Além disso, para chegar às oitavas, despachou as Cabulosas na terceira fase, quando os times da A1 entraram na competição. As equipes empataram em 1 a 1, mas o time paulista levou a melhor nos pênaltis, por 4 a 2.
➡️ Corinthians Feminino tem arrecadação milionária em 2025; veja quanto ainda está em jogo
Como chega o Juventude
Assim como o Corinthians, o Juventude entrou na Copa do Brasil Feminina na terceira fase, quando derrotou o Fortaleza nos pênaltis. Depois de um empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, o time gaúcho venceu nas penalidades por 4 a 2 no Alfredo Jaconi.
O time vem de uma derrota por 1 a 0 para o Internacional no Gaúchão Feminino, mas vinha de uma boa sequência. Está em terceiro no Estadual e classificado para as semifinais, faltando um jogo para o fim da primeira fase.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X JUVENTUDE
COPA DO BRASIL FEMININA - OITAVAS DE FINAL
🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 17 de setembro, às 15h (de Brasília);
📍 Local: Parque São Jorge, São Paulo-SP;
📺 Transmissão: SporTV;
🟨 Árbitro: Jady Jesus Caldas (BA);
🚩 Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP);
⚽ ESCALAÇÕES
CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato)
Nicole; Thais Ferreira, Érika, Mariza, Day Rodrigez, Jaqueline, Tamires, Day Rodriguez, Duda Sampaio, Andressa Alves, Gabi Zanotti e Jhonson.
Juventude (Técnico: Luciano Brandalise)
Thais, Ingrid, Rayane, Bruna Emília, Carol Ladaga, Bell Silva, Pissaia, Eduarda Tosti, Teté, Dani Silva e Dani Ortolan.
