O São Paulo terá um duelo decisivo nesta quarta-feira (17), às 18h, no Morumbis, diante do Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. A partida em jogo único vale vaga na próxima fase da competição e terá transmissão do SporTV.

continua após a publicidade

Entre as líderes do elenco tricolor está a camisa 10 Camilinha, que carrega no currículo a experiência de já ter conquistado a Copa do Brasil, em 2016, quando jogava no Audax Corinthians. Ela soma quatro gols e quatro assistências em 27 partidas na atual temporada.

— Acho que a experiência sempre conta um pouco. Já faz bastante tempo que conquistei a Copa do Brasil, lá em 2016, mas acredito que posso ajudar minhas companheiras de alguma forma, porque é um título muito importante que temos a chance de conquistar depois de anos. Isso por si só já é muito motivador — disse Camilinha.

continua após a publicidade

— O Flamengo é uma equipe gigante e sei que será um duelo muito difícil, mas quero passar para elas a importância de entender que é um jogo único, de 90 minutos, em que precisamos nos dedicar e nos empenhar ao máximo para sair com o resultado positivo. Caso contrário, é o fim da linha — completou.

➡️ Copa do Brasil Feminina: onde assistir aos jogos das oitavas de final

São Paulo divide atenções na temporada

Para Camilinha, abrir o mata-mata com vitória é fundamental para consolidar a confiança do elenco e embalar nas próximas competições. O triunfo nesta quarta seria não apenas um passo importante dentro da Copa do Brasil, mas também um recado de força para os desafios que estão por vir.

continua após a publicidade

— Sem dúvida, é muito importante começar vencendo esse mata-mata. Isso traz ainda mais confiança para o restante da temporada. Temos duas competições muito grandes pela frente, o Paulista e a Libertadores, que é o grande foco do São Paulo. Então, conquistar essa vitória na Copa do Brasil com certeza vai nos motivar ainda mais para irmos fortes também nas outras competições — disse a camisa 10.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino