As oitavas de fina da Copa do Brasil Feminina reservam o reencontro de Gláucia, do Flamengo, com o São Paulo. O jogo, que vale a vaga nas quartas de final, será nesta quarta-feira (17), às 18h, no Morumbi, com transmissão do Sportv.

continua após a publicidade

Depois de quatro anos defendendo o time paulista, Gláucia foi transferida para o Flamengo, onde se tornou peça chave na criação do time e faz dupla com Cristiane. Nesta temporada, recebeu a camisa 10 das mãos de Zico, mostrando sua identificação com o Rubro-Negro.

A campanha no Brasileirão não foi a esperada, mas isso, segundo a jogadora, não abala a confiança do elenco. Ela entende que apesar de não terem chegado ao mata-mata, foi um período de crescimento da equipe e enxergam na Copa do Brasil uma oportunidade de mostrarem esse trabalho.

continua após a publicidade

— Primeiro é importante ressaltar que nosso time evoluiu muito dentro da temporada. Embora não tenhamos conseguido nosso objetivo no Brasileiro, saímos com a sensação de que crescemos como equipe mesmo. Agora temos a oportunidade de chegar longe na Copa do Brasil, que é um dos objetivos atuais. Então, faremos o máximo pra deixar tudo em campo e conseguir a vaga.

Gláucia e Cristiane comemoram gol pelo Flamengo no Brasileirão Feminino (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Estratégia para superar o São Paulo

A vaga nas quartas de final será decidida em jogo único e de mando são-paulino, que levou a partida para o Morumbi. Num ambiente de maior pressão, o Flamengo precisará quebrar um tabu e vencer o Tricolor. Para lidar com essas adversidades do jogo, a camisa 10 reforçou a importância do time entrar concentrado para minimar ao máximo os erros.

continua após a publicidade

— A gente chega com a mentalidade de ser Flamengo. O São Paulo é uma grande equipe e será uma partida difícil, mas nós viemos propor nosso jogo. É o que a Rosana fala diariamente pra nós. Temos que impor o ritmo Flamengo. Obviamente, vamos entrar com a atenção redobrada e foco total em acertar.

"Lei da Ex" e retrospecto do confronto

Desde começaram a se enfrentar nas competições nacionais, em 2020, Flamengo e São Paulo possuem oito jogos de retrospecto: sete pelo Brasileirão Feminino e um na Supercopa do Brasil de 2025.

O primeiro confronto terminou em 3 a 1 para o Tricolor, com gols de Jaqueline, hoje no Corinthians, e Gláucia - que também já marcou pelo Rubro-Negro contra o ex-clube. Depois, foram mais cinco vitórias paulsitas, sendo uma na Supercopa do Brasil deste ano, e dois empates.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino