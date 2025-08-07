menu hamburguer
Futebol Feminino

Copa do Brasil Feminina: confira todos os classificados às oitavas de final

Sorteio definirá confrontos da próxima fase

Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
Sorteio da Copa do Brasil Feminina será na terça-feira (12), às 10h.
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/08/2025
18:33
A terceira fase da Copa do Brasil Feminina chegou ao fim e definiu os 16 times classificados para as oitavas de final. Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Fluminense estão entre as equipes que avançaram de fase.

Estão nas oitavas de final: Atlético-PI, Sport, Juventude, Bragantino, Palmeiras, Ferroviária, Bahia, Atlético-MG, Flamengo, Realidade Jovem, Corinthians, Internacional, São Paulo, Vitória, América-MG e Fluminense. Ainda não há definição sobre os confrontos, que serão definidos por sorteio.

Sorteio das oitavas

A Copa do Brasil Feminina entra em sua fase decisiva com o sorteio das oitavas de final marcado para a próxima terça-feira, 12 de agosto, às 10h.

Os confrontos começam no dia 17 de setembro, seguidos pelas quartas de final em 24 de setembro. As semifinais estão agendadas para o dia 5 de novembro, enquanto a grande decisão, em jogo único, será realizada em 19 de novembro, com horário e local a serem divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Resultados da 3ª fase da Copa do Brasil feminina 2025

  1. Avaí/Kindermann 0 x 4 Palmeiras
  2. Coritiba 1 x 5 Ferroviária
  3. Mixto-MT 1 x 3 Vitória
  4. Internacional 3 x 1 3B da Amazônia
  5. Atlético-PI 3 x 0 São José-SP
  6. Vasco 1 x 3 São Paulo
  7. Sport 10 x 0 Manaus
  8. Bahia 1 x 0 Grêmio
  9. Fluminense 3 x 0 Brasil de Farroupilha
  10. Juventude 2 (4 x 2) 2 Fortaleza
  11. Real Brasília 0 x 2 Atlético-MG
  12. América-MG 1 x 0 Santos
  13. Red Bull Bragantino 2 x 1 Botafogo
  14. Flamengo 6 x 0 Operário-MS
  15. Cruzeiro 1 (2 x 4) 1 Corinthians
  16. Pinda-SP 1 (2 x 4) 1 Realidade Jovem-SP

Sorteio da Copa do Brasil Feminina. (Divulgação/CBF)

