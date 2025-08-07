Copa do Brasil Feminina: confira todos os classificados às oitavas de final
Sorteio definirá confrontos da próxima fase
A terceira fase da Copa do Brasil Feminina chegou ao fim e definiu os 16 times classificados para as oitavas de final. Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Fluminense estão entre as equipes que avançaram de fase.
Estão nas oitavas de final: Atlético-PI, Sport, Juventude, Bragantino, Palmeiras, Ferroviária, Bahia, Atlético-MG, Flamengo, Realidade Jovem, Corinthians, Internacional, São Paulo, Vitória, América-MG e Fluminense. Ainda não há definição sobre os confrontos, que serão definidos por sorteio.
Sorteio das oitavas
A Copa do Brasil Feminina entra em sua fase decisiva com o sorteio das oitavas de final marcado para a próxima terça-feira, 12 de agosto, às 10h.
Os confrontos começam no dia 17 de setembro, seguidos pelas quartas de final em 24 de setembro. As semifinais estão agendadas para o dia 5 de novembro, enquanto a grande decisão, em jogo único, será realizada em 19 de novembro, com horário e local a serem divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Resultados da 3ª fase da Copa do Brasil feminina 2025
- Coritiba 1 x 5 Ferroviária
- Mixto-MT 1 x 3 Vitória
- Internacional 3 x 1 3B da Amazônia
- Atlético-PI 3 x 0 São José-SP
- Sport 10 x 0 Manaus
- Bahia 1 x 0 Grêmio
- Juventude 2 (4 x 2) 2 Fortaleza
- Real Brasília 0 x 2 Atlético-MG
- Red Bull Bragantino 2 x 1 Botafogo
- Flamengo 6 x 0 Operário-MS
- Pinda-SP 1 (2 x 4) 1 Realidade Jovem-SP
