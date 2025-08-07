A terceira fase da Copa do Brasil Feminina chegou ao fim e definiu os 16 times classificados para as oitavas de final. Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Fluminense estão entre as equipes que avançaram de fase.

Estão nas oitavas de final: Atlético-PI, Sport, Juventude, Bragantino, Palmeiras, Ferroviária, Bahia, Atlético-MG, Flamengo, Realidade Jovem, Corinthians, Internacional, São Paulo, Vitória, América-MG e Fluminense. Ainda não há definição sobre os confrontos, que serão definidos por sorteio.

Sorteio das oitavas

A Copa do Brasil Feminina entra em sua fase decisiva com o sorteio das oitavas de final marcado para a próxima terça-feira, 12 de agosto, às 10h.

Os confrontos começam no dia 17 de setembro, seguidos pelas quartas de final em 24 de setembro. As semifinais estão agendadas para o dia 5 de novembro, enquanto a grande decisão, em jogo único, será realizada em 19 de novembro, com horário e local a serem divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Resultados da 3ª fase da Copa do Brasil feminina 2025

