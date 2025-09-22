Meia histórico do Barcelona fará a entrega da Bola de Ouro de melhor jogadora do mundo
Premiação será nesta segunda-feira (22), às 16h
A cerimônia da Bola de Ouro acontece nesta segunda-feira (22) e o craque espanhol Iniesta será o responsável por entregar o prêmio de melhor jogadora do mundo. Entre as 30 concorrentes, seis são espanholas, com destaque para Aitana Bonmati e Alexia Putellas.
Na edição passada, o pódio foi inteiramente espanhol: Bonmatí levou o troféu pela segunda vez, Carolina Graham Hansen ficou em segundo e Salma Paraluello em terceiro. Nesta edição, a France Football já divulgou que Claudia Pina ficou em 11º e Hansen em 13º, ambas do Barcelona.
Iniesta e futebol feminino
O meio-campista histórico do Barcelona e Espanha tem um envolvimento pontual, mas importante com o futebol feminino. Em 2023, Iniesta se manifestou em apoio de Jenni Hermoso, da seleção espanhola, no caso de assédio cometido por Luis Rubiales, que beijou a atleta na boca no momento da entrega da medalha.
Na ocasião, Iniesta lamentou o ocorrido e criticou o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por sua atitude e postura depois em não reconhecer o erro. Em fevereiro deste ano, a Justiça definiu a sentença de Rubiales.
Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina.— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) August 27, 2023
Bola de Ouro Feminina
O perfil oficial da Bola de Ouro já divulgou a posição de 20 jogadora, entre 11 e 30, com Marta em 12º e Amanda Gutierres em 21º. Dessa forma, restam: Alexia Putellas (Barcelona), Aitana Bonmati (Barcelona), Lucy Bronze (Chelsea), Mariona Caldentey (Arsenal), Leah Williamson (Arsenal), Patri Guijarro (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal), Ewa Pajor (Barcelona) e Alessia Russo (Arsenal).
O resultado final e a premiação acontecem nesta segunda (22), às 16h. Confira a colocação parcial das melhores jogadoras do ano:
- 11 - Claudia Pina
- 12 - Marta (Orlando Pride)
- 13 - Caroline Graham Hansen
- 14 - Barbra Banda
- 15 - Sandy Baltimore
- 16 - Cristina Girelli
- 17 - Temwa Chawinga
- 18 - Melchie Dumornay
- 19 - Klara Buhl
- 20 - Pernille Harder
- 21 - Amanda Gutierres (Palmeiras)
- 22 - Esther Gonzalez
- 23 - Johanna Rytting Kaneryd
- 24 - Sofia Cantore
- 25 - Emily Fox
- 26 - Lindsey Heaps
- 27 - Clara Mateo
- 28 - Frida Leonhardsen-Maanun
- 29 - Steph Catley
- 30 - Caroline Weir
