Futebol Feminino

Meia histórico do Barcelona fará a entrega da Bola de Ouro de melhor jogadora do mundo

Premiação será nesta segunda-feira (22), às 16h

Bola de Ouro exposta (Foto: AFP)
Bola de Ouro exposta (Foto: AFP)
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
15:33
A cerimônia da Bola de Ouro acontece nesta segunda-feira (22) e o craque espanhol Iniesta será o responsável por entregar o prêmio de melhor jogadora do mundo. Entre as 30 concorrentes, seis são espanholas, com destaque para Aitana Bonmati e Alexia Putellas.

Na edição passada, o pódio foi inteiramente espanhol: Bonmatí levou o troféu pela segunda vez, Carolina Graham Hansen ficou em segundo e Salma Paraluello em terceiro. Nesta edição, a France Football já divulgou que Claudia Pina ficou em 11º e Hansen em 13º, ambas do Barcelona.

Iniesta e futebol feminino

O meio-campista histórico do Barcelona e Espanha tem um envolvimento pontual, mas importante com o futebol feminino. Em 2023, Iniesta se manifestou em apoio de Jenni Hermoso, da seleção espanhola, no caso de assédio cometido por Luis Rubiales, que beijou a atleta na boca no momento da entrega da medalha.

Na ocasião, Iniesta lamentou o ocorrido e criticou o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por sua atitude e postura depois em não reconhecer o erro. Em fevereiro deste ano, a Justiça definiu a sentença de Rubiales.

➡️ Caso Rubiales chega ao fim; ex-presidente da federação espanhola é sentenciado

Bola de Ouro Feminina

O perfil oficial da Bola de Ouro já divulgou a posição de 20 jogadora, entre 11 e 30, com Marta em 12º e Amanda Gutierres em 21º. Dessa forma, restam: Alexia Putellas (Barcelona), Aitana Bonmati (Barcelona), Lucy Bronze (Chelsea), Mariona Caldentey (Arsenal), Leah Williamson (Arsenal), Patri Guijarro (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal), Ewa Pajor (Barcelona) e Alessia Russo (Arsenal).

O resultado final e a premiação acontecem nesta segunda (22), às 16h. Confira a colocação parcial das melhores jogadoras do ano:

  1. 11 - Claudia Pina
  2. 12 - Marta (Orlando Pride)
  3. 13 - Caroline Graham Hansen
  4. 14 - Barbra Banda
  5. 15 - Sandy Baltimore
  6. 16 - Cristina Girelli
  7. 17 - Temwa Chawinga
  8. 18 - Melchie Dumornay
  9. 19 - Klara Buhl
  10. 20 - Pernille Harder
  11. 21 - Amanda Gutierres (Palmeiras)
  12. 22 - Esther Gonzalez
  13. 23 - Johanna Rytting Kaneryd
  14. 24 - Sofia Cantore
  15. 25 - Emily Fox
  16. 26 - Lindsey Heaps
  17. 27 - Clara Mateo
  18. 28 - Frida Leonhardsen-Maanun
  19. 29 - Steph Catley
  20. 30 - Caroline Weir

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Aitana Bonmatí foi eleita a Bola de Ouro do futebol feminino
Aitana Bonmatí foi eleita a Bola de Ouro do futebol feminino em 2023 e 2024 (Foto: Franck Fife/AFP)

