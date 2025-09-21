PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em clássico do Brasileirão

O especialista e ex-árbitro PC Oliveira, da Globo, apontou um erro grave da arbitragem em um clássico da 24° rodada do Brasileirão. No Rio Grande do sul, Interncional e Grêmio estão se enfrentando, neste domingo (21), e um pênalti causou muita polêmica.

Logo no começo da partida, Noriega, do Grêmio, deu um carrinho em Bernabei, do Internacional, dentro da área. Em campo, o árbitro Marcelo de Lima Henrique não marcou pênalti, mas mudou de ideia depois de ser chamado pelo VAR.

De acordo com PC Oliveira, a arbitragem errou em marcar a penalidade. Alan Patrick bateu e fez 1 a 0 no clássico do Brasileirão.

- Informação que vem do nosso especialista de arbitragem da Globo, Paulo César de Oliveira, vendo e revendo o lance por várias imagens e ângulos, para o PC não houve o pênalti em cima do Bernabei no lance com o Noriega, diferente da visão do Marcelo de Lima Henrique que entendeu que houve a penalidade - disse Jader Rocha.

PC Oliveira apontou erro grave no pênalti marcado no Brasileirão (Foto: Reprodução)

Veja o lance polêmico marcado no Brasileirão

Escalações das equipes

Precisando estancar a sangria da defesa no Brasileirão, – nos últimos 12 jogos foram 21 gols, média de 1,75 por confronto –, o técnico Roger Machado resolveu deixar o 4-3-3, seu esquema preferido, de lado. E a formação escolhido foi o 4-2-3-1, com dois volantes mais postados à frente do setor defensivo, com a obrigação de apoiar além dos zagueiros e avanço dos laterais.

Dessa forma, o Inter foi para o Gre-Nal no Brasileirão com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard e Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Cabonero; Rafael Borré.

Assim como Roger, o técnico Mano Menezes também precisa da vitória no clássico para permanecer no comado do Grêmio. E ele terá uma grande novidade na equipe: a estreia de Willian. Ao mesmo tempo, lateral-direito Marcos Rocha e o centroavante Carlos Vinicius voltam naturalmente depois de ausentes na rodada passada por desconforto muscular.

Assim, o comandante do Grêmio escalou o time para o jogo de Brasileirão com Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Edenílson e Willian; Pavon e Carlos Vinicius.